Apple: Beruht die nächste Siri auf Googles Gemini?

Berichten von Bloomberg zufolge soll sich Apple derzeit in Gesprächen mit Google befinden, weil das Unternehmen Googles Gemini AI als Grundlage für seine smartere Version von Siri verwenden möchte. So soll Apple Google darum gebeten haben, eine maßgeschneidertes KI-Modell für Siri zu entwickeln.

Google habe daraufhin damit begonnen, ein KI-Modell zu trainieren, das auf den Private-Cloud-Compute-Servern von Apple laufen soll. Zuvor war Apple bereits in Kontakt mit OpenAI und Anthropic, die Firmen hinter ChatGPT und Claude, um mögliche Partnerschaften zu prüfen. Auch diese Firmen sollen an Versionen ihrer Modelle für die Server von Apple arbeiten.

Die Entscheidung, ob Apple nun auf KI-Modelle von Drittanbietern oder doch auf seine eigenen LLMs zurückgreifen werde, sei noch nicht final getroffen worden. In der aktuellen Testphase werden zwei Siri-Versionen geprüft: eine Siri, die auf Apples eigenem LLM beruht und eine Siri, die auf Drittanbieter-Modelle zurückgreift.

Craig Federighi zeigt sich zuversichtlich

Siri wurde von Apple in den vergangenen Monaten vollständig überarbeitet. Apples Chief Software Engineer, Craig Federighi, gab sich zuletzt sehr optimistisch in Bezug auf das Ergebnis. So sei Siri nun in der Lage etwa die Art von Personalisierung anzubieten, die Apple für Apple Intelligence in iOS 18 versprochen habe. Auch können man ein noch größeres Update liefern als ursprünglich geplant, so Federighi.

Dem Bericht zufolge favorisiere Apple bislang die Partnerschaft mit Anthropic, doch seien die hohen Nutzungsgebühren von Claude der Grund dafür, dass Apple sich nach weiteren Partner umsieht. Ein Vertrag mit einer der genannten Firmen liege aber bislang nicht vor.

LLM Siri soll Gerüchten zufolge im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht werden. Vielleicht hat Apple ja schon auf der September-Keynote weitere Infos für uns.