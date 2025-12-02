appgefahren Adventskalender: 2. Türchen mit Klipsch

Bluetooth-Lautsprecher im Doppelpack

Fabian1 Kommentar zu appgefahren Adventskalender: 2. Türchen mit Klipsch
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Die Chancen stehen hoch, dass ihr bereits mit einem Bluetooth-Lautsprecher ausgestattet seid. Aber wie wäre es mal mit einem Upgrade? Dann hätte wir im zweiten Türchen unseres Adventskalenders etwas für euch: Den Klipsch Nashville im Wert von 179 Euro – und das direkt im Doppelpack.

Klanglich kann sich das kleine Kraftpaket auf jeden Fall sehen lassen: Mit seinen beiden Breitbandlautsprechern von 60 Millimeter Durchmesser strahlt er den Klang nach vorn und hinten ab und sorgt so für einen räumlich abgelösten 360-Grad-Sound. Dank zweier Endstufen mit jeweils 10 Watt RMS-Leistung bietet der Nashville für seine Größe erstaunliche Dynamikreserven.


Der Klipsch Nashville kann dank seiner Schutzklasse IP67 in jeder Umgebung eingesetzt werden: Er widersteht Staub und Sand vollständig. Gegen Wasser ist er nicht nur geschützt, sondern verträgt sogar ein Eintauchen bis zu einem Meter Tiefe und 30 Minuten Dauer. Der eingebaute Akku hält bis zu 24 Stunden lang durch, bis er wieder geladen werden muss.

Und mit dem Doppelpack gibt es für euch noch mehr Sound. Über die Klipsch-App, in der es auch einen Equalizer für Sound-Anpassungen nach eurem Geschmack gibt, können bis zu zehn Lautsprecher miteinander verbunden werden, womit ihr die nächste Busfahrt definitiv zur Party macht. Alternativ könnt ihr den zweiten Klipsch Nashville natürlich auch an Weihnachten verschenken, wenn ihr jemandem eine Freude machen wollt.

Alle weiteren technischen Daten rund um den Klipsch Nashville Bluetooth-Lautsprecher findet ihr auf der Webseite des Herstellers und auf Amazon.

Angebot
Klipsch, Nashville, Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, IP67-Standard, Wasser- und...
Klipsch, Nashville, Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, IP67-Standard, Wasser- und...
  • HÖCHSTE KONNEKTIVITÄT: Dank der drahtlosen Bluetooth 5.3-Technologie. Bleiben Sie über eine Entfernung von bis zu 12 m in Verbindung und bleiben...
  • LANGLEBIGER AKKU: Ob Sie durch die Straßen der Stadt laufen oder eine lange Reise machen, der Akku des Klipsch Nashville hält mit einer einzigen...
179,00 EUR 149,75 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 2.12.2025

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr den Klipsch Nashville im Doppelpack gewinnen wollt, müsst ihr einfach bis 23:59 Uhr eine E-Mail an 2@appgefahren.de senden. Im Betreff nennt ihr die Antwort auf die folgende Frage:

Wie breit ist der Klipsch Nashville?

  1. 17,8 Dezimeter
  2. 17800 Mikrometer
  3. 0,000178 Kilometer

Im 1. Türchen haben wir eine Nintendo Switch 2 samt Pokemon-Spiel verlost. Der Gewinner ist Jacky. Die richtige Antwort lautete 25.

Die Gewinnerin oder den Gewinner der Auslosung werden wir im nächsten Türchen bekannt geben und per E-Mail informieren. Bitte beachtet, dass pro Person nur eine Teilnahme pro Türchen erlaubt ist. Zudem ist der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor des Gewinnspiels tätig.

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr aus dem Adventskalender entdecken

Kommentare 1 Antwort

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de