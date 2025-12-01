appgefahren Adventskalender: 1. Türchen mit Nintendo

Wir starten heute mit einem echten Kracher in den Dezember. Im offiziell ersten Türchen unseres Adventskalenders hat sich das Nintendo Switch 2 + Pokémon Legends: Z-A Bundle versteckt. Ihr habt nicht nur die Chance auf eine brandneue Konsole und einen Spiele-Klassiker im Wert von 509,99 Euro. Obendrauf gibt es auch noch eine ganze Ladung cooler Pokémon-Goodies, die Fan-Herzen ganz sicher höher schlagen lassen.

Das erwartet euch bei der neuen Nintendo Switch 2

Die Switch 2 markiert einen deutlichen technischen Sprung gegenüber der Original-Switch: Der Bildschirm wurde von früher 6,2 Zoll auf nun 7,9 Zoll vergrößert und löst mit 1080p auf. Dazu kommt eine hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, was vor allem schnelle Spiele deutlich flüssiger und reaktionsfreudiger macht. Im TV-Modus kann die Konsole jetzt Inhalte in 4K ausgeben.

Auch die Steuerung und Bedienung der Konsole hat ein Upgrade bekommen: Die neuen Joy-Con 2-Controller verbinden sich magnetisch mit der Konsole statt via Gleitschiene – und lassen sich in kompatiblen Titeln sogar wie eine Maus benutzen. Mehr Infos zur Konsole gibt es direkt bei Nintendo.

Und damit ihr direkt loslegen könnt, gibt es wie schon erwähnt ein Spiel gleich mit dazu. Pokémon Legenden: Z-A spielt in Illusion City, einem Ort, der sowohl Menschen als auch Pokémon ein Zuhause bieten soll. „Erkunde die Stadt, enthülle ihre Geheimnisse und kämpfe mit Pokémon wie nie zuvor“, heißt es vom Entwicklerteam. In der Gamestar bekommt das Rollenspiel-Spin-Off immerhin 74 Prozent. Vielleicht ist es ja etwas für euch, ansonsten gibt es für die Nintendo Switch 2 ja genügend andere Spiele.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das Nintendo Switch 2 + Pokémon Legends: Z-A Bundle gewinnen wollt, müsst ihr einfach bis 23:59 Uhr eine E-Mail an 1@appgefahren.de senden. Im Betreff nennt ihr die Antwort auf die folgende Frage:

Wie viele dedizierte Launch-Titel gab es zum Start der Nintendo Switch 2?

25 30 35

Im 0. Türchen haben wir ein Bundle von Govee verlost. Der Gewinner ist Uwe K. Die richtige Antwort lautete 22.