Twelve South Curve Mini: Neuer und kompakter Tablet-Ständer vorgestellt

Über das US-amerikanische Unternehmen Twelve South haben wir hier im Blog schon sehr häufig berichtet. Auch wir sind große Fans des Zubehör-Herstellers für iPhones, iPads und Macs und lieben die durchdachten und hübsch designten Produkte.

Nun hat Twelve South bekanntgegeben, dass man das eigene Portfolio um einen tragbaren Tablet-Ständer namens Curve Mini erweitert hat. „Ob auf dem Schreibtisch, auf dem Sofa oder unterwegs, der Curve Mini sorgt überall für ergonomischen Komfort und den idealen Betrachtungswinkel“, heißt es dazu vom Unternehmen.

Der Curve Mini hebt Tablets und E-Reader um bis zu 15 cm an und schafft so eine angenehm ergonomische Position für Videoanrufe, Serienabende oder kreatives und mobiles Arbeiten. Dank präzise gefertigter Scharniere lässt sich der Betrachtungswinkel stufenlos an jede Situation anpassen.

Silikonpolster schützen das Gerät vor Kratzern

Eine rutschfeste stabile Basis sorgt für sicheren Halt, während Silikonpolster das Gerät gleichzeitig vor Kratzern schützen. Der Ständer ist universell einsetzbar und mit nahezu allen Tablets und E-Readern kompatibel. Die Geräte lassen sich je nach Bedarf im Hoch- oder Querformat verwenden.

Der Curve Mini besteht aus robustem, eloxiertem Aluminium und lässt sich vollständig flach zusammenklappen. So passt er mühelos in die mitgelieferte Reisetasche und wird mit einem Gewicht von nur 240 Gramm zu einem praktischen Begleiter für Kreative, Remote-Worker, Studierende und alle, die ihr Tablet auch unterwegs nutzen möchten.

Der Curve Mini ist ab sofort in den Farbvarianten Slate (Schwarz), Dune (Sand) und Coastal Blue (Blau) zum Kaufpreis von 59,99 Euro im EU-Online-Shop von Twelve South erhältlich. Der Versand ist ab einem Bestellwert von 75 Euro kostenlos, darunter wird eine Versandpauschale von 7,50 Euro fällig. Ein abschließendes Produktvideo bei YouTube zeigt euch den Curve Mini im Detail.