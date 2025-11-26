Tedee Go 2: Kompaktes Smart Lock erstmals reduziert

Rund um smarte Türschlösser habt ihr aktuell die Qual der Wahl – und es gibt viel Qualität zum kleinen Preis. Heute wollen wir euch mit dem Tedee Go 2 in der Aluminium-Ausführung einen weiteren Kandidaten vorstellen. Außerdem wollen wir noch einmal auf die Alternativen aus einem vergleichbaren Preissegment eingehen.

Das Tedee Go 2 is erst vor wenigen Monaten erschienen und hat seitdem 129 Euro gekostet. Kurz vor dem Black Friday wurde jetzt erstmals der Preis gesenkt, das smarte Türschloss aus Polen kostet nur noch 109 Euro (Amazon-Link). Die optionale Tedee Bridge für die Fernsteuerung und Verbindung zu Diensten wie Amazon Alexa kann separat für rund 79 Euro erworben werden.

Angebot tedee Lock GO 2 Aluminium, smartes Türschloss, einfach nachrüstbar, ohne... SMART & SICHER: Smartes Bluetooth-Türschloss für eine komfortable Steuerung per Smartphone und Zugangsverwaltung. Die Steuerung des Motorschlosses...

EINFACHE & SCHNELLE INSTALLATION: Keine zusätzliche Installationshardware erforderlich: Montage direkt auf dem im Zylinder steckenden vorhandenen...

Das sind die direkten Konkurrenten von Nuki und Aqara

Noch ein bisschen günstiger, dafür aber auch nicht so kompakt und schick wie das Modell von Tedee, ist das Nuki Smart Lock Go. Bei der Basis-Variante aus Österreich könnt ihr später einfach die Fernverbindung für 49 Euro freischalten und dann WLAN und Matter over Thread nutzen.

Für 149,99 Euro bekommt ihr das Aqara U200, hier ist die Fernsteuerung per Matter over Thread von Haus aus möglich. Zudem gibt es dank des Keypads viele weitere Möglichkeiten.

Hier kann das Tedee Go 2 punkten

In Sachen Design und Bauform ist das Tedee Go 2 unter diesen drei Kandidaten auf jeden Fall der klare Gewinner. Tedee wirbt mit einer besonders einfachen Montage an der Tür und das ist korrekt. Insofern der Zylinder 3 Millimeter auf der Innenseite übersteht, kann man das Schloss direkt auf diesen setzen. Alternativ liegt eine Montageplatte dabei, die man auf das Schloss kleben muss, um dann das Tedee Go 2 darauf zu montieren.

In der Bluetooth-Version bekommt ihr mit Auto-Unlock sowie Lock’n’Go bereits praktische Funktionen geboten, die den Alltag erleichtern. Weitere Details rund um das Tedee Go 2 haben wir im folgenden Video für euch zusammengefasst.