Philips Dual Basket Airfryer für 111 Euro um Angebot

Ihr habt es ja sicherlich schon mitbekommen: Für mich gehört ein Airfryer einfach in jede Küche. Alles, was dort herein passt, muss nicht in den Backofen. Die Ergebnisse sind nicht nur knuspriger, sondern vor allem auch schneller und mit weniger Energiebedarf. Eines der Top-Modelle aus dem mittleren Preissegment gibt es jetzt bei Amazon zum Vorteilspreis.

Nachdem der Philips Dual Basket Airfryer bis Mitte November in allen drei Farbvarianten durchgängig über 135 Euro gekostet hat, könnt ihr jetzt für nur 111 Euro (Amazon-Link) zuschlagen. Das beste Angebot gilt für das weiße Modell. Für den schwarzen Philips Dual Basket Airfryer bezahlt ihr mit 119 Euro aber nur geringfügig mehr. Ihr könnt die drei verschiedenen Varianten direkt auf der Produktseite entdecken.

Der Philips Dual Basket Airfryer verfügt über zwei Kammern mit einem Fassungsvermögen von 3 und 6 Litern. Bei uns in der Küche war genau dieses Modell über mehrere Monate hinweg im Einsatz und er würde dort wohl immer noch stehen, wenn ich nicht irgendwelche anderen Airfyer hätte testen müsste. Wir waren sehr zufrieden.

Durch die unsymmetrische Aufteilung konnten wir in der kleinen Kammer auch mal ein bis zwei Laugenstangen backen oder Burger-Brötchen anrösten. Und wenn ich abends mal wieder Heißhunger auf ein paar Chili-Cheese-Nuggets oder Mini-Frühlingsrollen hatte, dann war die kleine Kammer perfekt geeignet. In der großen Kammer sind oftmals Pommes oder vier Brötchen für das gemütliche Sonntagsfrühstück gelandet.

Aber auch richtiges Kochen ist mit dem Philips Dual Basket Airfryer möglich. Die passenden Ideen liefert Philips in der HomeID-App. Und auch auf YouTube findet ihr die eine oder andere Inspiration:

Das sind zwei Airfryer-Alternativen

Falls das Platzangebot in eurer Küche begrenzt ist, dann könnt ihr euch den neuen Stacked-Airfryer von Philips ansehen, allerdings kostet der erheblich mehr. Ebenso habe ich einen Airfyer von Cosori mit einem XXL-Korb und Trennwand getestet.