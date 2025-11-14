Neues Audible-Angebot: Jetzt mit 15 Euro Gutschein

Audible legt noch einmal nach und verbessert zum anstehenden Black Friday seine laufende Aktion. Jetzt bekommt ihr nicht nur die ersten drei Monate für jeweils 99 Cent, sondern obendrauf auch noch einen 15 Euro Gutschein. Damit könnt ihr euch neben dem normalen Hörbuch, das ihr jeden Monat auswählen könnt, noch einen weiteren Titel aussuchen oder zumindest günstiger kaufen. Das macht die ganze Geschichte noch einmal ein bisschen attraktiver. Hier gelangt ihr direkt zum Angebot.

In der Vergangenheit gab es ja immer mal wieder Unklarheiten, wer denn nun an der Aktion teilnehmen darf und wer nicht. Ihr dürft dieses Mal nicht nur als Neukunde mitmachen. Falls ihr in den letzten 30 Tagen kein Audible-Abo hattet und in den letzten 14 Monaten nur ein anderes Audible-Angebot wahrgenommen habt, dürft ihr auch dieses Mal mitmachen.

Zudem gibt es einen wichtigen Hinweis im Checkout: „Möglicherweise wirst du zu deiner Bank weitergeleitet. Deine Bank wird dich bitten, den vollen Preis von 9,95 Euro zu bestätigen, dir werden aber drei Monate lang nur 0,99 Euro pro Monat berechnet.“ Genau dieser Punkt hat beim letzten Mal zu einigen Unsicherheiten in der Community geführt.

So unterscheidet sich Audible von Spotify & Co.

Bei Audible handelt es sich nicht um einen Streaming-Dienst und ein klassisches Abo, wie wir es von Spotify kennen. Stattdessen erhält man pro Monat ein Hörbuch-Guthaben, das man für mindestens ein Hörbuch verwenden kann. Damit kauft man das digitale Hörbuch tatsächlich und kann es auch später noch anhören, selbst wenn man das Audible-Abo gekündigt hat.

Zudem hat Audible eine deutlich größere Auswahl als die auf Musik spezialisierten Streaming-Dienste. Die Top-3 sind aktuell The Secret of Secrets von Dan Brown, das eigentlich 31,95 Euro kostet; Stonehenge von Ken Follett für regulär 34,95 Euro; Alchemised von SenLinYu für sonst 39,95 Euro. Ebenso findet ihr bei Audible zahlreiche Hörbücher von Sebastian Fitzek und Jussi Adler-Olsen oder auch spannende Biografien von Steve Jobs oder Angela Merkel.

Schaut also auf jeden Fall auf der Aktionsseite vorbei, nehmt das Angebot in Anspruch und guckt danach in der Audible-App für iPhone und iPad nach eurem ersten Hörbuch.