appgefahren Adventskalender: 0. Türchen mit Govee

So ein Adventskalender heißt ja nicht ohne Grund Adventskalender. Wir schieben passend zum ersten Advent schon mal ein erstes Türchen auf und haben uns dafür mit dem beliebten Smart Home Hersteller Govee zusammengetan. Der stellt für euch ein Bundle aus zwei tollen Gadgets zusammen, eines davon ist wie gemacht für die Weihnachtszeit.

Damit ihr euren Weihnachtsbaum festlich dekorieren könnt, liefert euch der Weihnachtsmann höchstpersönlich (wie ihr ja bereits am Freitag erfahren habt), die Govee Christmas Sparkle String Lights mit 375 bunten und weißen LEDs und einer Länge von 30 Metern. Die Lichterkette im klassischen Kerzen-Design kostet regulär 165 Euro und verfügt unter anderem über eine Matter-Anbindung. Mit der Govee-App könnt ihr zudem auch auf zahlreiche animierte Szenen zurückgreifen und so für eine ganz besondere Stimmung im Wohnzimmer sorgen.

Angebot Govee Christmas Sparkle String Lights, Weihnachten Lichterkette für Innenräume, 30M... Natürlich Lebendige Lichteffekte: Kompakte, leuchtstarke Govee Christmas Sparkle-Lichter wie Sterne über den Weihnachtsbaum – sie sorgen für...

Präzise RGBWIC-Lichteffekte: Jede RGBWIC-LED hat individuelle Steuerung, liefert 16 Mio. Farben + 2700 K warmweiße Beleuchtung. Mit 375 LEDs...

Genau das kann auch das zweite Gadget das Govee-Bundles. Die Govee Uplighter Stehlampe im Wert von 189,99 Euro ist eine Mischung aus Stehleuchte und Deckenfluter. Mit speziellen Abdeckungen auf dem Lampenschirm sorgt die Govee Uplighter Stehlampe für tolle Lichteffekte, die auf Wunsch von fast wie Polarlichter aussehen. Das haben wir so noch bei keiner andere Smart Home Lampe gesehen – richtig klasse! Mein Kollege Freddy hat diese Lampe selbst im Einsatz und ist sehr angetan. Vielleicht steht dieses Highlight ja auch bald bei euch Zuhause? Wir drücken euch ganz fest die Daumen!

Angebot Govee Stehlampe Wohnzimmer Deckenfluter Wellenbeleuchtung RGBICWW,... Unabhängige Dreizonenbeleuchtung: Govee Stehlampe Wohnzimmer zwischen Dreizonenlicht: oberes Umgebungslicht, geeignet für Yoga, vor dem...

Dynamische Wellenbeleuchtung : Govee Stehlampe Wohnzimmer 330° drehbare Lampenkopf erzeugt anpassbare Wasserwelleneffekte für Decken. Darstellungen...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das Govee-Bundle bestehend aus Christmas Sparkle String Lights und Uplighter Stehlampe gewinnen wollt, müsst ihr einfach bis 23:59 Uhr eine E-Mail an 0@appgefahren.de senden. Im Betreff nennt ihr die Antwort auf die folgende Frage:

Wie viele musik-synchronisierte Lichteffekte bietet die weihnachtliche Lichterkette von Govee?

20 21 22

Als Kick-Off für unseren Adventskalender haben wir am Freitag eine Weihnachtsbox von Ecovacs verlost, über die sich „Burnsson“ freuen darf. Du bekommst heute noch eine Mail von uns.