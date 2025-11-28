Der appgefahren Adventskalender 2025 startet in wenigen Tagen

Es ist nicht mehr lange hin und der erste Advent steht vor der Tür. Einen Tag später starten wir in den Dezember. Was darf da nicht fehlen? Natürlich der appgefahren Adventskalender. Auch in diesem Jahr könnt ihr wieder spannende Preise gewinnen. Wir haben zahlreiche Partner gefunden und für euch Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro organisiert.

Und ihr werdet es kaum glauben, wer in dieser Woche bei uns im Büro vorbeigeschaut hat. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich hat uns einen Besuch abgestattet, noch ein paar Gewinne mitgebracht und nach dem Rechten gesehen. Zudem hat er eine kleine Video-Botschaft für euch aufgezeichnet, die ihr ab sofort auf YouTube ansehen könnt.

Der Weihnachtsmann besucht das appgefahren-Büro

Es besteht kein Zweifel daran: Im Dezember lohnt es sich besonders, jeden Tag bei uns im Blog vorbeizuschauen. Hier schon mal eine kleine Vorschau auf das, was euch erwartet. Natürlich alphabetisch sortiert, damit jeden Tag noch ein bisschen Spannung bleibt.

Diese Hersteller sind im appgefahren Adventskalender 2025 dabei: Anker (Solix), Aura, Carrera, Devolo, Dreame, Eve, Homey, Klipsch, MyPostcard, Navimow, Nintendo, Nuki, Philips, Philips Hue, Proshop, Samsung, Satechi, Sonos, Soundcore, Tigerbox, WiZ, X-Sense, Zagg.

Was ist eigentlich mit dem Wochenend-Gewinnspiel

Für den Adventskalender haben wir etwas Anlauf genommen und mussten das beliebte Wochenend-Gewinnspiel letzte Woche ausfallen lassen. Da es ja nun bis Weihnachten jeden Tag etwas zu gewinnen gibt, wird das wöchentliche Gewinnspiel bis Ende des Jahres eine Pause einlegen.

Um den Start des Adventskalenders gebührend zu feiern, haben wir aber noch eine kleine Überraschung für euch, bei der wir gar nicht so genau wissen, was drinsteckt. Wir verlosen ein Weihnachtspaket von Ecovacs.

So könnt ihr an diesem kleinen Gewinnspiel teilnehmen: Schreibt euren appgefahren-Benutzernamen als Kommentar unter die Video-Botschaft des Weihnachtsmanns auf YouTube. Wir werden die Gewinnerin oder den Gewinner am Montag über die im Profil hinterlegte Mailadresse kontaktieren.