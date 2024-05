Sennheiser Momentum 4 Wireless: Premium-Kopfhörer im Angebot sichern

Apple hat mit seinen AirPods Max den perfekten Over-Ear-Kopfhörer für Apple-Nutzer und Nutzerinnen im Programm, allerdings ist der Kopfhörer mit 579 Euro ziemlich teuer. Außerdem sollte man beachten, dass Apple die AirPods Max seit dem Start nicht aktualisiert hat und eine neue Version möglicherweise bevorsteht. Wenn nicht zwingend Apple auf dem Kopfhörer stehen muss, könnt ihr euch heute den reduzierten Premium-Kopfhörer Sennheiser Momentum 4 Wireless in einer Special Edition günstiger sichern.

Sennheiser Momentum 4 Wireless in Schwarz/Kupfer für 249,99 Euro statt 399,99 Euro (Amazon-Link)

Auch Sennheiser ist nicht für seine kleinen Preise bekannt und die UVP in Höhe von 400 Euro ist nicht realistisch. Auf dem freien Markt haben die Kopfhörer in den letzten Monaten 279 Euro gekostet, wobei man zwischendurch auch mehr als 300 Euro bezahlen musste. Der nächste Preis im Internet liegt bei 265 Euro, demnach bietet Amazon den Sennheiser Momentum 4 Wireless aktuell am günstigsten an.

Ich habe die Sennheiser Momentum 4 Wireless schon getestet

Im Oktober 2022 habe ich die Sennheiser Momentum 4 Wireless ausführlich im Rahmen eines Testberichts vorgestellt und wie ihr seht, sind auch diese Kopfhörer schon etwas älter. Derzeit gibt es keine Hinweise zu einer fünften Generation, allerdings scheint es sicher, dass Sennheiser an den Sennheiser Momentum 5 Wireless arbeitet, wobei unklar ist, wann diese auf den Markt kommen.

Mit den Sennheiser Momentum 4 Wireless macht ihr aber nichts verkehrt. Mit an Bord ist erstklassiger Sound, der durch die 42-mm-Schallwandler-Technologie für ein dynamisches Klangbild sorgt. Um sich komplett auf die Musik zu konzentrieren, könnt ihr die aktive Geräuschunterdrückung aktivieren und so Umgebungsgeräusche ausblenden. Dabei passt sie sich dem Geräuschpegel der Umgebung an.

Mit aktivierter Geräuschunterdrückung erreicht der Sennheiser Momentum 4 Wireless eine tolle Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden. Mit Touch-Gesten auf den Ohrmuscheln könnt ihr die Musik steuern oder die Lautstärke ändern. Amazon verkauft dabei die Special Edition, wobei hier lediglich die Farbe gemeint ist.

