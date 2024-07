WOW Filme und Serien jetzt mit 40 Prozent Rabatt

WOW, ehemals Sky Ticket, hat Filme und Serien im Sortiment, die ihr bei anderen Streamingdiensten nicht findet. Unter anderem ist die zweite Staffel des Game of Thrones-Ablegers „House of the Dragon“ exklusiv bei WOW gestartet, sowohl in der deutschen Synchronfassung als auch im Original. Wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Gleichzeitig gibt es bei WOW über 700 der beliebtesten Filme, exklusive Top-Serien, Blockbuster kurz nach dem Kino und mehr. HBO, Sky Originals, Warner TV und mehr sind vertreten.

Sparen könnt ihr beim WOW Filme und Serien Jahresabonnement, das derzeit mit 40 Prozent Rabatt angeboten wird. In den ersten 12 Monaten bezahlt ihr nur 5,98 Euro (zum Angebot) statt 9,98 Euro und könnt WOW Premium 7 Tage kostenlos testen. Es irritiert etwas, da es so aussieht als wäre WOW Premium Bestandteil des Angebots – was so aber nicht korrekt ist. Nach dem 7-Tage-Test von Premium verlängert sich Premium zu 5 Euro im Monat, wenn nicht gekündigt wird.

Das bietet WOW Premium: 2 Streams gleichzeitig, FullHD, Dolby 5.1 Surround Sound, ohne Werbung.

Prüft vorab, ob Filme und Serien mit dabei sind, die ihr gerne schauen wollt. Da viele Titel nur exklusiv bei WOW verfügbar sind, kann sich das aktuelle Angebot lohnen.