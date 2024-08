Roborock Qrevo Plus: Noch ein neuer Saugroboter macht die Verwirrung komplett

Die Roborock Qrevo-Reihe scheint sich wie geschnitten Brot zu verkaufen und da jetzt noch ein weiteres Modell dazugekommen ist, blickt man nur noch schwer durch. Folgende Modelle bietet die Roborock Qrevo-Saugroboter-Reihe:

Roborock Qrevo

Roborock Qrevo S

Roborock Qrevo Plus (neu!) (bei MediaMarkt kaufen)

Roborock Qrevo Pro

Roborock Qrevo MaxV

Roborock Qrevo Master

Ich habe die Reihenfolge bewusst gewählt und die Modelle aufsteigend nach Funktionen aufgelistet. Daher sortiert sich der neue Roborock Qrevo Plus zwischen dem Qrevo S und dem Qrevo Pro ein. Die Änderungen zum etwas besseren Qrevo Pro sind marginal, denn das Plus-Modell reinigt die Wischmopps nur mit 45 statt mit 60 Grad heißem Wasser und verzichtet zudem auf einen Sensor in der Station, der erkennt, wie schmutzig die Wischmopps sind. Ansonsten sind alle anderen technischen Daten und Funktionen gleich. Wenn ihr also etwas Geld sparen wollt, könnt ihr auch zum etwas günstigeren Roborock Qrevo Plus greifen, der jetzt für 699 Euro statt 749 Euro bei MediaMarkt startet.

Auf der Roborock-Webseite könnt ihr drei Modelle gegenüberstellen und noch einmal genau einsehen, welche Funktionen es gibt und welche eben nicht.

Roborock Qrevo aktuell nicht bei Amazon erhältlich

Uns ist aufgefallen, dass Amazon derzeit keinen einzigen Roborock Qrevo verkauft. Die Links zu den Modellen laufen alle ins Leere, was schon verwunderlich ist, da Amazon sicherlich für ordentlich Absatz sorgt. Die Gründe, warum es derzeit keine Qrevo-Robos bei Amazon gibt, kennen wir nicht. Wir gehen aber davon aus, dass die Listings wieder zurückkehren, denn es ist kaum vorstellbar, dass Roborock seine Geräte nicht mehr über Amazon anbieten möchte.