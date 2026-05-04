Needit Park Micro Solar: Elektrische Parkscheibe im Angebot

Vor ein paar Wochen war es soweit: Meine digitale Parkscheibe hat nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Nach kurzer Überlegung habe ich den Fehler identifizieren können: Die Knopfzelle war ausgelutscht. Mit dem 2025er-Modell von Needit wäre mir das nicht passiert.

Die Needit Park Micro Solar ist laut Aussagen des Herstellers die „erste und einzige solarbetriebene Parkscheibe“. Sie lädt sich tagsüber automatisch auf und soll für immer wartungsfrei sein. Aber auch im Winter oder bei längerer Zeit in einer Tiefgarage gibt es keine Probleme, der Akku soll nämlich über 12 Monate ohne Licht halten können. Aktuell bekommt ihr das Modell für 23,69 Euro statt 29,99 Euro.

Darüber hinaus bietet diese natürlich vom Kraftfahrtbundesamt zugelassene elektrische Parkscheibe alle wichtigen Funktionen. Nennenswert wäre zum Beispiel die einstellbare Rundungsdauer von 0, 15 oder 30 Minuten, was etwa für den Urlaub nicht ganz uninteressant ist. Außerdem kann man die Parkzeit nicht nur automatisch nach dem Stoppen des Fahrzeugs einstellen, sondern auf Wunsch auch manuell. Das ist immer dann spannend, wenn die Parkzeit erst am nächsten Morgen beginnen soll.

Egal für welches Modell man sich entscheidet, so eine elektrische Parkscheibe ist schon eine richtig tolle Sache. Sobald man 40 Sekunden steht, stellt die Needit Park Micro Solar automatisch die korrekte Parkzeit ein.