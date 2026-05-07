Darum kommt das iPhone 18 erst Anfang 2027 auf den Markt

Wie schon mehrfach berichtet, denkt Apple um und plant diesen Herbst eine gestaffelte Veröffentlichung der verschiedenen iPhone-Modelle. Da das gemunkelte iPhone Fold als absolutes High-End-iPhone in Planung ist, soll die Vorstellung zusammen mit dem iPhone 18 Pro und 18 Pro Max erfolgen. Gleichzeitig verschiebt Apple die Markteinführung des iPhone 18 auf Anfang nächstes Jahres.

Laut den neuen Informationen habe Apple entschieden, das Standardmodell des iPhone 18 nicht übereilt auf den Markt zu bringen. Stattdessen wolle der Konzern zusätzliche Zeit gewinnen, um die Produktion des iPhone 17 massiv auszuweiten. Dadurch könnte Apple die Verfügbarkeit verbessern und gleichzeitig stärker von großen Verkaufsaktionen profitieren.

Vor allem das chinesische Shopping-Event „Double 11“, international besser als „Singles Day“ bekannt, spielt dabei offenbar eine zentrale Rolle. Dieses Event zählt inzwischen zu den größten Verkaufstagen weltweit und gilt insbesondere im Smartphone-Markt als extrem wichtig. Apple wolle laut dem Insider genügend iPhone-17-Geräte bereitstellen, um dort aggressiv Marktanteile zu sichern.

Der Leaker beschreibt die Strategie deshalb als einen „bemerkenswert cleveren Marktanpassungsmechanismus“. Denn wenn das abgespeckte iPhone 18 erst rund 18 Monate nach dem iPhone 17 erscheint, hätte sich das Vorgängermodell im Mainstream-Segment bereits fest etabliert. Dadurch wäre es wirtschaftlich leichter verkraftbar, wenn das neue Modell technische Einschränkungen mitbringt.

Ist das iPhone 18 ein Downgrade?

Bereits zuvor hatte der Insider berichtet, dass Apple beim iPhone 18 offenbar deutliche Sparmaßnahmen plane. Betroffen seien unter anderem das Display sowie der verbaute Chip. Interessant ist zudem, dass die technischen Validierungstests für das iPhone 18 und das günstigere iPhone 18e laut Bericht gleichzeitig im Juni starten sollen. Das deutet darauf hin, dass sich beide Geräte technisch deutlich stärker ähneln könnten als bisher angenommen.

Darüber hinaus sollen einzelne Bauteile zwischen beiden Modellen austauschbar sein. Genau das gilt in der Lieferkette oft als klares Zeichen dafür, dass Hersteller Komponenten vereinheitlichen möchten, um Kosten zu sparen und die Produktion effizienter zu gestalten.

Der Informant macht dabei keinen Hehl aus seiner Einschätzung. Laut ihm sei die Entscheidung bereits endgültig gefallen. Das Standardmodell des iPhone 18 werde abgespeckt und später erscheinen – daran werde sich nichts mehr ändern.