Segway Navimow: 2026er Mähroboter deutlich im Preis gesenkt

Aufgrund seines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses war der Navimow i105 in den letzten Jahren einer der beliebtesten Mähroboter überhaupt. Mittlerweile hat Segway mit dem Navimow i205 einen offiziellen Nachfolger präsentiert. Zusammen mit einigen weiteren Modellen gibt es jetzt bei Amazon einen großen Sale, bei dem ihr nicht nur Geld sparen könnt, sondern auch Zubehör kostenlos dazu erhaltet.

Konkret geht es um die „Garage“ im Wert von mindestens 149,99 Euro. Da fällt mir ja fast die Kinnlade runter, aber das ist bei mittlerweile fast allen Herstellern so. Selbst bei Modellen von über 2.000 Euro muss man die Garage noch separat dazu kaufen – und das oftmals nicht für wenig Geld.

Das sind die aktuellen Navimow-Angebote bei Amazon

Käufer eines Segway Navimow i2 LiDAR erhalten auf Amazon.de im Zeitraum vom 30. April bis zum 13. Mai einen Preisnachlass von 300 Euro sowie eine Gratis-Garage im Wert von 199,99 Euro.

Angebot Segway Navimow i208 LiDAR mit Garage M, Mähroboter ohne Begrenzungskabel für... Einfach Absetzen und mähen & Sprachsteuerung: Auspacken und Mähen. Ohne Begrenzungsdrähte oder Antennen. Automatisches Kartieren mit nur einem...

Solid State LiDAR und Vision Dual Fusion: Hochauflösendes Solid State LiDAR gepaart mit optischen Sensoren an Bord für stabile, satellitenfreie...

Käufer eines Segway Navimow i2 AWD erhalten auf Amazon.de im Zeitraum vom 30. April bis zum 13. Mai einen Preisnachlass von 150 Euro sowie eine Gratis-Garage im Wert von 149,99 Euro.

Angebot Segway Navimow i205 AWD (Neuer i105E) Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Garage S... [Allradantrieb für extremes Gelände (bis 45% Steigung)]: Dank des elektronischen Stabilitätskontrollsystems in Automobilqualität meistert der...

[Rasenschonender Null-Wendekreis]: Die konzentrische Bauweise des dritten Rads ermöglicht echte Null-Wendekreise ohne Kratzer im Rasen. Die...

Käufer eines Segway Navimow i2 LiDAR Pro erhalten auf Amazon.de im Zeitraum vom 24. April bis zum 17. Mai einen Preisnachlass von 200 Euro sowie eine Gratis-Garage im Wert von 199,99 Euro.

Käufer eines Segway Navimow X4 erhalten auf Amazon.de im Zeitraum vom 30. April bis zum 13. Mai eine Gratis-Garage im Wert von 269,99 Euro.

Angebot Segway Navimow X420 Mähroboter mit Garage X + 4 Sätze Klinge, für... [ Fortschrittlichster AWD ]: Navimow X420 Mähroboter mit ORV-abgestimmtes Doppelfederungssystem, fährt durch unebenes Gelände, klettert Steigungen...

[ Rasensichere Null-Kurven-Lenkung ]: Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die auf grobe Kraft setzen und oft Rasen schädigen, gleicht der...

Die wichtigsten Details zu den Navimow-Mähern

Die X4-Serie von Navimow adressiert große Privatgärten und kombiniert Allradtechnik mit hoher Flächenleistung. Die Modelle X420, X430 und X450 sind für Rasenflächen von 2.000 bis 5.000 Quadratmetern ausgelegt und bewältigen Steigungen von bis zu 84 Prozent. Ein breites Mähdeck mit zwei Schneidscheiben, zwölf verstärkten Messern und EdgeSense-Kantenschnitt zielt auf professionelle Schnittqualität: Laut Hersteller lassen sich 2.000 Quadratmeter in rund acht Stunden bearbeiten. Die Serie setzt auf Triple-Frequency-RTK, 360-Grad-VSLAM und visuell-inertiale Odometrie, ist nach IP66 gegen Wasser geschützt und lässt sich in Smart-Home-Systeme wie Amazon Alexa und Google Home einbinden.

Im Einstiegs- und Mittelklassesegment bringt Navimow die i2 AWD- sowie die i2 LiDAR- und i2 LiDAR-Pro-Modelle für kleinere Hausgärten. Die i2-AWD-Geräte sind als erste Allrad-Mähroboter ihrer Klasse für Flächen bis 1.000 Quadratmeter konzipiert und nutzen ein dreirädriges Antriebssystem, das Steigungen bis 45 Prozent meistert und je nach Untergrund das zusätzliche Antriebsrad nur bei Bedarf zuschaltet, um Energie zu sparen. Die i2-LiDAR-Varianten erweitern dieses Konzept um hochpräzise LiDAR-Sensorik und GeoSketch-Kartierung für Flächen bis 2.000 Quadratmeter. Die Pro-Modelle erhöhen die maximale Steigfähigkeit auf bis zu 55 Prozent und sollen damit auch in besonders schwierigen Hanglagen einsetzbar sein.