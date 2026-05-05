iPhone 17 ist aktuell das weltweit meistverkaufte Smartphone

Was sich schon mehrfach abgezeichnet hat, bestätigt nun ein Bericht von Counterpoint Research. Laut der Analyse hat das iPhone 17 das iPhone 17 Pro Max überholt und ist in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 zum weltweit meistverkauften Smartphone aufgestiegen.

4 iPhones in den Top 10

Mit 6 Prozent Marktanteil ist das iPhone 17 der Sieger, doch Apple sichert sich sogar gleich vier Plätze in den Top 10. Das iPhone 17 Pro Max landet auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt vom iPhone 17 Pro. Das Samsung Galaxy A07 sowie das Samsung Galaxy A17 schieben sich vor das iPhone 16, das sich den sechsten Platz sichert. Während Apple und Samsung die Top 10 dominieren, schaffte es lediglich ein anderes Smartphone in die Liste. Das Schlusslicht bildet nämlich das Redmi A5 von Xiaomi.

Genaue Verkaufszahlen teilt Apple schon lange nicht mehr, und auch der Bericht kann keine konkreten Zahlen liefern. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass „die Top 10 der Smartphones 25 Prozent des weltweiten Absatzes ausmachten – die höchste Konzentration im ersten Quartal aller Zeiten“.

„Das iPhone 17 übertrifft seinen Vorgänger weiterhin dank wichtiger Verbesserungen wie höherem Basisspeicher, höherer Kameraauflösung und höherer Bildwiederholfrequenz, wodurch das Smartphone näher an die Pro-Varianten heranrückt und insgesamt mehr Wert für einen größeren Markt bietet. Das Smartphone verzeichnete in diesem Quartal ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr in Schlüsselmärkten wie China und den USA sowie ein dreifaches Wachstum in Südkorea. Das Apple iPhone 17 Pro Max und Pro belegten die nächsten beiden Plätze und bieten noch fortschrittlichere Funktionen in den Bereichen Kamera, Akku sowie neue Farben, Materialien und Oberflächen.“

iPhone Air und Samsung Galaxy S26 verpassen die Top 10

Samsungs neuestes Top-Smartphone Samsung Galaxy S26 hat die Top 10 nur knapp verpasst, allerdings verzeichnete man keine besonders starken Verkäufe direkt zum Start des Geräts. Das Privacy Display und die neuen KI-Funktionen zählen zu den wesentlichen Highlights. Zudem glänzt auch das iPhone Air mit Abwesenheit, was anhand früherer Berichte jedoch absehbar war.