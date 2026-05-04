Shark ChillPill: Ein Gadget, drei Erfrischungen

In den kommenden Tagen wird der neue Dyson HushJet Mini Cool starten – und er bekommt gleich knallharte Konkurrenz. Denn auch SharkNinja hat einen neuen Mini-Ventilator am Start. Der neue Shark ChillPill startet Anfang Mai in insgesamt sechs verschiedenen Farben durch. Mit einem Preis von 139,99 Euro ist er noch ein wenig teurer als der Konkurrent von Dyson, allerdings bietet er auch mehr Funktionen. Das Ziel ist immer gleich: Auch der Shark ChillPill soll für Abkühlung an heißen Tagen sorgen.

Dazu stehen drei verschiedene Modi zur Verfügung. Los geht es mit dem normalen Ventilator. Dieser erzeugt einen Luftstrom von bis zu 7,5 Metern pro Sekunde (der Dyson schafft bis zu 25). Je nach Geschwindigkeitsstufe läuft das Gerät bis zu 11 Stunden (Stufe 1), bis zu 4,5 Stunden (Stufe 5) oder bis zu 1,5 Stunden (Stufe 10). Bei Dyson hält der Akku dagegen nur bis zu sechs Stunden.

Der Shark ChillPill kann sogar Sprühnebel erzeugen

Der Shark ChillPill kann allerdings mehr als nur ein bisschen pusten, sondern auch spüren. Der HydroGo-Sprühnebel verteilt mikrofeinen Nebel für eine sanfte Erfrischung, geeignet für den Einsatz drinnen und draußen. Zwei Modi – konstanter Nebel und Intervallnebel – ermöglichen eine individuelle Anpassung.

Und wenn das noch nicht reicht, könnt ihr für eine besonders schnelle und punktuelle Abkühlung die integrierte Kühlplatte nutzen. Sie kühlt bei Berührung sofort und kann die Hauttemperatur um bis zu 9 Grad Celsius senken.

Dank des modularen Designs lassen sich Aufsätze schnell austauschen. Zusätzlich ist ChillPill-Zubehör wie Tragetaschen, Clips oder Umhängeriemen separat erhältlich. Damit kann der Ventilator beispielsweise am Fahrrad oder Kinderwagen befestigt, freihändig beim Training genutzt oder im Tischventilator-Modus im Homeoffice eingesetzt werden.

Wir haben bereits ein Testgerät am Start, warten aber noch auf besseres Wetter – bis dahin dürfte es auch mit der Verfügbarkeit im Handel besser aussehen. Bei aktuell 20 Grad und bewölktem Himmel braucht man definitiv noch keinen kleinen Ventilator.