Dyson HushJet Mini Cool: Tragbarer 3-in-1-Mini-Ventilator

Gerade an richtig heißen Sommertagen war ich schon einige Male ziemlich neidisch auf Menschen mit einem kleinen tragbaren Mini-Ventilator in der viel zu vollen und stickigen S-Bahn. In diesem Sommer werde ich zurückschlagen – mit britischer Ingenieurskunst und dem neuen Dyson HushJet Mini Cool. Der 3-in-1-Mini-Ventilator soll Ende April, spätestens Anfang Mai für einen Preis von 99 Euro erhältlich sein.

Was Dyson eingebaut hat, ist mal wieder ziemlich beeindruckend. Der Motor im Mini-Ventilator dreht sich mit bis zu 65.000 Umdrehungen pro Minute. Damit erzeugt er einen Luftstrom bis Geschwindigkeiten von bis zu 25 Metern pro Sekunde. Das sind umgerechnet mal eben 90 Kilometer pro Stunde. Das dürfte für eine frische Brise genügen.

Der Dyson HushJet Mini Cool ist 212 Gramm schwer und damit leichter als ein iPhone 17 Pro Max. Der integrierte Akku hält bis zu sechs Stunden, das natürlich nur mit reduzierter Leistung. Aufgeladen wird der kleine Ventilator innerhalb von drei Stunden per USB-C.

Dyson HushJet Mini Cool kommt in drei verschiedenen Farben

Der Dyson HushJet Mini Cool bietet fünf Geschwindigkeitsstufen und einen Boost-Modus für die maximale Erfrischung. Warum 3-in-1? Dyson erklärt das mit der Verwendung in der Hand, auf dem Schreibtisch oder als tragbares Gerät. Gut, darüber kann man sicherlich diskutieren, aber nicht von der Hand zu weisen sind die drei verschiedenen Farbvarianten: Cobalt/Blau, Karneol/Rot und Ceramic Pink/Roségold stehen zur Auswahl.

Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine Kordel, dank der der Dyson HushJet Mini Cool zum Beispiel auch um den Hals herum getragen werden kann. Als zusätzliches Zubehör gibt es eine Universal-Halterung, etwa zur Befestigung am Griff eines Kinderwagens, oder auch einen Clip für Taschen und Jacken. Klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich erfrischenden Sache.