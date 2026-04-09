Self-Service-Reparatur: Ersatzteile für MacBook Neo, iPhone 17e & mehr jetzt erhältlich

Apple hat das Frühjahr genutzt, um zahlreiche neue Produkte vorzustellen. Dazu zählen unter anderem das iPhone 17e, das M4 iPad Air, das MacBook Neo, das M5 MacBook Air, das M5 Pro MacBook Pro, das Studio Display und das Studio Display XDR. Für die neuen Produkte stehen ab sofort Ersatzteile direkt über Apples Self-Service-Reparatur bereit.

Die benötigten Komponenten sowie Spezialwerkzeuge können über den offiziellen Store bestellt und anschließend mithilfe detaillierter Reparaturanleitungen selbst eingebaut werden. Allerdings richtet sich das Angebot laut Apple bewusst an erfahrene Anwender und Anwenderinnen, da die Eingriffe durchaus komplex sein können.

Seit 2022 bietet Apple Ersatzteile für fast alle Apple-Geräte an, sodass eine Reparatur in Eigenregie möglich ist. Ein handwerkliches Geschick wird zwar nicht zwingend vorausgesetzt, ist aber zu empfehlen. Die Kosten für Ersatzteile und Werkzeuge sind oftmals günstiger als eine Reparatur in Auftrag zu geben. Die bereitgestellten Anleitungen führen zwar Schritt für Schritt durch die einzelnen Arbeitsschritte, dennoch ist klar: Bei einer Self-Service-Reparatur können Fehler passieren, die das Gerät beschädigen können.

Überraschung beim MacBook Neo

Besonders interessant ist jedoch eine Änderung beim MacBook Neo. Denn hier geht Apple erstmals einen anderen Weg und erleichtert eine bislang komplizierte Reparatur deutlich.

Während bei vielen älteren MacBooks der Austausch der Tastatur nur in Kombination mit dem gesamten sogenannten „Top Case“ möglich war, erlaubt Apple beim MacBook Neo nun den separaten Wechsel einzelner Komponenten. Das bedeutet konkret: Nutzer und Nutzerinnen können zwischen einer reinen Tastatur, einer Variante mit integriertem Touch ID sowie dem kompletten Gehäuse wählen.

Das erweiterte Ersatzteilangebot ist aktuell in den USA, Kanada sowie in vielen europäischen Ländern verfügbar. Damit stärkt Apple seine Position im Bereich „Right to Repair“ – ein Thema, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.