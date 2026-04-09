iPhone Air enttäuscht: iPhone Air 2 kommt trotzdem

Obwohl die Nachfrage beim iPhone Air gering ist, hält Apple am dünnsten iPhone aller Zeiten fest, denn für Anfang 2027 ist die zweite Generation fest eingeplant. Diese Entscheidung wirkt auf den ersten Blick überraschend, passt jedoch zu Apples langfristigem Produktdenken.

Keiner will das iPhone Air kaufen

Die bisherigen Verkaufszahlen des iPhone Air zeichnen ein ernüchterndes Bild. Eine Umfrage von KeyBanc Capital Markets spricht sogar von „praktisch keiner Nachfrage“. Gleichzeitig berichtete der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo, dass Zulieferer ihre Produktionskapazitäten innerhalb weniger Monate um mehr als 80 Prozent reduzieren mussten.

Die Konsequenzen folgten schnell: Der Fertiger Luxshare stellte die Produktion bereits im Oktober ein, während Foxconn das Aus bis Ende Dezember vorbereitete. Inzwischen gilt das Gerät als faktisch eingestellt.

iPhone Air 2 kommt trotzdem

Dennoch zeigt sich Apple unbeirrt. Denn trotz der schwachen Performance soll ein Nachfolger erscheinen: das iPhone Air 2. Einerseits folgt Apple damit seinem klassischen Produktzyklus, andererseits könnte das Unternehmen gezielt an den Schwächen des aktuellen Modells arbeiten.

Berichten zufolge wird intern bereits über Verbesserungen diskutiert. So könnte das neue Modell erstmals eine zweite Kamera auf der Rückseite erhalten. Dabei steht offenbar ein Ultraweitwinkel-Sensor mit 48 Megapixeln im Raum, der die fotografischen Möglichkeiten deutlich erweitern würde.

Darüber hinaus sollen weitere Optimierungen geplant sein: ein geringeres Gewicht, eine effizientere Kühlung mittels Vapor-Chamber-Technologie sowie eine verbesserte Akkulaufzeit. Ergänzt wird das Paket voraussichtlich durch eine schlankere Face-ID-Einheit und neue Chips der nächsten Generation.

Zu viele iPhone-Modelle?

Während früher maximal vier iPhone-Modelle die Auswahl vereinfacht haben, schlägt Apple ab dieses Jahr einen neuen Weg ein, da die neuen iPhone zeitlich gestaffelt auf den Markt kommen. Für den Herbst sind iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und das faltbare iPhone Ultra geplant, während im Frühjahr darauf dann die Modelle iPhone 18, iPhone 18e und iPhone Air 2 folgen sollen. Die Auswahl wird immer größer und mit dem iPhone Ultra erscheint ein besonderes iPhone, sodass das aktuell besondere iPhone Air weiter ins Hintertreffen rücken könnte.