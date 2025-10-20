Während das iPhone Air binnen weniger Stunden in China ausverkauft war, ist das Interesse in anderen Ländern nicht so hoch wie gedacht. Wir wissen, dass Apple keine Verkaufszahlen präsentiert und sich zu Verkäufen nicht äußert, allerdings berichtet die südkoreanische Tech-Webseite The Elec, dass Apple die Produktion des iPhone Air „um eine Million Einheiten“ in diesem Jahr reduzieren will.

The Elec liegt ein Investorenbericht von Mizuho Securities vor, der besagt, dass darüber hinaus die Fertigung der anderen Modelle um zwei Millionen Einheiten erhöht wird. Insgesamt spricht der Bericht von guten Verkaufszahlen – unter anderem wurde die Gesamtfertigungsprognose von 88 Millionen auf 94 Millionen iPhones erhöht.

In China ausverkauft, bei uns schon im Preisverfall

Nachdem das iPhone Air in China erst Wochen später gestartet ist, war es binnen weniger Minuten ausverkauft. Doch in vielen anderen Märkten ist der Run auf das iPhone Air ausgeblieben, denn die Lager sind voll. Das iPhone Air ist bei uns das erste Modell der neuen Generation, das schon kurz nach dem Verkaufsstart mit bis zu 10 Prozent Rabatt angeboten wird.

Nachdem die Preise letzte Woche um bis zu 5 Prozent gefallen sind, gibt es ausgewählte Modelle schon jetzt mit 10 Prozent Rabatt. Dann muss die Entscheidung aber auf das iPhone Air mit 256 GB Speicher in der Farbe Space Schwarz fallen, das aktuell nur 1.079 Euro statt 1.199 Euro kostet.

Angebot Apple iPhone Air 256 GB: Dünnstes iPhone Aller Zeiten, 6,5" Display mit Promotion... SUPER DÜNN. SUPER LEICHT. SUPER STARK. − Das dünnste iPhone aller Zeiten mit der Power eines Pro Chips. Mit 5,6 mm ist das neue iPhone Air so...

ROBUSTER ALS JEDES iPHONE ZUVOR − Ultraleichter Rahmen aus Titan. Der Ceramic Shield schützt die Rückseite des iPhone Air, für 4x höheren...

Gibt es jedes Jahr ein neues iPhone Air?

Apple hat bewusst auf die Bezeichnung „iPhone 17 Air“ verzichtet, sodass unklar ist, ob Apple das Air jedes Jahr aktualisiert. Viele vermuten, dass das iPhone Air nur ein Vorbote für das kommende iPhone Fold im nächsten Jahr sein wird, bei dem man „einfach“ zwei iPhone Air mit einem Scharnier verbindet.

Ich bleibe dabei: Das iPhone Air ist ein beeindruckendes Stück Technik, doch der Preis ist im Vergleich zu den anderen iPhone-Modellen einfach zu hoch. Da der Preisverfall gestartet ist, könnten sich auch die Absatzzahlen erhöhen.