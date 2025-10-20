Signal: Aktuell weltweite Störung beim beliebten Messenger

Als ich heute morgen nach dem Aufstehen auf mein iPhone sah, bemerkte ich, dass meine Nachrichten bei Signal nur stockend versendet werden. Nach einiger Zeit, gegen 9 Uhr deutscher Zeit, wurden die getippten Nachrichten gar nicht mehr auf den Server geladen – das kleine Statussymbol hinter der Nachricht zeigte keine zwei Häkchen, sondern nur noch ein sich drehendes Rädchen an.

Wie es aussieht, kommt es derzeit beim beliebten Messenger Signal (App Store-Link) zu großflächigen Störungen, die die Nutzer und Nutzerinnen weltweit betreffen. Auch beim Störungsportal AlleStörungen.de werden für Signal seit etwa 9 Uhr massive Probleme angezeigt.

Vorübergehende Nutzung von iMessage sinnvoll

Im Signal-Sub bei Reddit gibt es bereits einen gut gefüllten Kommentarbereich zum Thema: Hier wird vermutet, dass Wartungsarbeiten bei Cloudflare sowie ein großflächiger Ausfall bei AWS (Amazon Web Services) als Ursache für die Verbindungsprobleme zu sehen sind. Demnach sind auch weitere Webdienste und -Services, die auf AWS setzen, derzeit betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie gewohnt, zum Beispiel auch die beliebte KI-Suchmaschine Perplexity oder Amazons Streamingdienste. Signal-Präsidentin Meredith Whittaker meldete sich mittlerweile auch bei Bluesky zu Wort und bestätigte, dass die Störung bei AWS die Probleme bei Signal verursachen würden.

Nicht nur die mobilen Apps von Signal, sondern auch der Webclient ist von den aktuellen Verbindungsproblemen betroffen. Viel machen kann man als Signal-Nutzer oder -Nutzerin derzeit leider nicht: Es heißt einfach nur abzuwarten, bis die zugrundeliegenden Dienste, an die auch der Messenger angebunden ist, wieder ordnungsgemäß funktionieren. In vielen Fällen kann man zur Kommunikation auch auf Apples iMessage zurückgreifen – dank RCS-Unterstützung ist mittlerweile auch eine reibungslose Kommunikation mit Android-Geräten möglich.

Es ist davon auszugehen, dass Amazon die Probleme schnellstmöglich behebt. Bis dahin muss man sich eine kurze Nachrichten-Pause gönnen.