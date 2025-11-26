Endlich: Signal für iOS bekommt Backup-Funktion

Wer wie ich den Messenger Signal (App Store-Link) fast ausschließlich für die eigene Kommunikation verwendet, wird sich unter iOS schon sicher über die fehlende Backup-Möglichkeit beschwert haben. Heißt: Geht das iPhone verloren oder wird gestohlen, hat man keinerlei Möglichkeit, Chatverläufe oder versendete Medien auf ein neues iPhone zu übertragen. Dies war bisher nur der Fall, wenn man das alte Gerät noch vorliegen hatte.

Nachdem Signal eine Backup-Möglichkeit für iOS schon vor einigen Monaten angekündigt und kürzlich auch für Android-Geräte zur Verfügung gestellt hatte, ist nun auch endlich iOS dran. Die sogenannten „Secure Backups“ von Signal können über die Einstellungen -> Backups (Beta) aufgerufen und eingerichtet werden. Dazu bekommt man zunächst einen 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel mit einer Buchstaben- und Zahlenkombination, den man an einem sicheren Ort für den Fall einer Wiederherstellung aufbewahren sollte. Danach kann das Secure Backup eingerichtet werden.

Signal bietet an dieser Stelle zwei Optionen an, eine kostenlose und eine kostenpflichtige. In der Gratis-Variante werden alle Textnachrichten sowie alle Medien der letzten 45 Tage auf den Signal-Servern sicher verwahrt. Wer wirklich alle verschickten Inhalte sichern möchte, zahlt 1,99 Euro/Monat, um Textnachrichten und bis zu 100 GB an Medien wie Fotos, GIFs, Videos und Sprachnachrichten zu sichern.

In meinem Fall betrug das komplette Backup, das Chats mit zig Personen über mehrere Jahre beinhaltete, rund 19,5 GB. Wohl aufgrund des hohen Ansturms durch das neu veröffentlichte Feature dauerte es mehrere Stunden, ehe die knapp 20 GB hochgeladen worden waren. Zusätzlich kann man sich entscheiden, ob Backups automatisch generiert, und ob diese auch bei einer Mobilfunkverbindung angefertigt werden sollen.

Bald auch Backups an einem Ort der Wahl speichern

Wie Signal in einem Blogbeitrag berichtet, sollen die Secure Backups auch bald den Weg in die Desktop-App finden, so dass man schlussendlich einen verschlüsselten Nachrichtenverlauf zwischen Android, iOS und Desktop übertragen kann. Signal begründet das Angebot einer kostenpflichtigen Backup-Variante mit den hohen Serverkosten für Speicherplatz.

„Dies ist das erste Mal, dass wir eine kostenpflichtige Funktion anbieten. Der Grund dafür ist einfach: Medien benötigen viel Speicherplatz, und die Speicherung und Übertragung großer Datenmengen ist teuer. Als gemeinnützige Organisation, die sich weigert, deine Daten zu sammeln oder zu verkaufen, muss Signal diese Kosten anders decken als andere Technologieunternehmen, die ähnliche Produkte anbieten, sich aber durch den Verkauf von Werbung und die Monetarisierung von Daten finanzieren.“

Besondere Sicherheit der hochgeladenen Signal-Daten soll der Wiederherstellungsschlüssel bieten, der die einzige Möglichkeit ist, das Backup zu „entsperren“, wenn man den Zugriff auf die eigenen Nachrichten wiederherstellen muss. Wenn man ihn verliert, verliert man dauerhaft den Zugriff auf das Backup. Auch Signal kann nicht dabei helfen, ihn wiederherzustellen, da der Messengerdienst keinerlei Zugriff darauf hat.

Auch für die Zukunft hat das Signal-Team bereits geplant: Die Technologie hinter den Secure Backups soll als Basis für weitere Möglichkeiten in naher Zukunft dienen. Zu den Plänen von Signal gehört auch eine Option, ein Backup-Archiv an einem Ort der eigenen Wahl zu speichern, beispielsweise auf einem eigenen Server oder in einem Cloud-Speicher. Auch die oben bereits erwähnten Funktionen zum Übertragen eines verschlüsselten Nachrichtenverlaufs zwischen Android-, iOS- und Desktop-Geräten gehören zu diesem Vorhaben.

Signal (App Store-Link) lässt sich weiterhin kostenlos im deutschen App Store für iPhones und iPads herunterladen. Die Messenger-App benötigt iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät, ebenso wie rund 180 MB an freiem Speicherplatz. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Erst kürzlich hatte Signal unter iOS mit Version 7.86.2 ein neues Umfragen-Feature integriert.