Gaming-Zubehör für die Switch 2: Mobapad N1 HD und Waterfield-Accessoires

Seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 am 5. Juni dieses Jahres bin ich quasi Nutzerin der ersten Stunde und beschäftige mich seitdem mit dem stetig wachsenden Zubehör-Markt für die neue Spielkonsole. In der Vergangenheit habe ich bereits einige Hardcases, Taschen, Controller, Ladestationen, Dock-Adapter, JoyCon 2-Griffe und mehr hier im Blog vorgestellt.

Bei meinen Recherchen im Netz zu Nintendo Switch 2-Gamepads bin ich schnell auch auf das Unternehmen Mobapad gestoßen, das sich vor allem mit den beliebten JoyCon-Ersatzgriffen M6 HD einen Namen gemacht hat. Das Unternehmen, 2019 in Guangzhou in China gegründet, hat allerdings auch hochwertige Controller im Repertoire, die im Vergleich zu Nintendos Original Switch 2 Pro Controller um einiges günstiger sind. Ein Modell konnte ich nun in den letzten Wochen ausprobieren, den Mobapad N1 HD.

Aktionsbuttons aus komfortablem Flüssigsilikon

Der Mobapad N1 HD ist in drei Farben – Schwarz, Weiß und Rosa – erhältlich und setzt auf ein Switch 2 Pro Controller- bzw. Xbox Controller-Design mit Joysticks auf der linken oberen und rechten unteren Seite. Die vier Aktionsbuttons sind in einem Switch-Layout mit ABYX angeordnet und sind als erste ihrer Art aus Flüssigsilikon gefertigt. Das verwendete Material soll sowohl die Haltbarkeit als auch den Komfort beim Spielen verbessern. Zur Langlebigkeit kann ich nach wenigen Wochen des Ausprobierens naturgemäß noch nichts sagen, der Komfort der weichen und leicht gummiert wirkenden Aktionstasten ist aber definitiv gegeben. Mobapad berichtet dazu auch:

„Im Gegensatz zu herkömmlichem Silikon zeichnet sich Flüssigsilikon durch hohe Reißfestigkeit, außergewöhnliche Rückfederung und Stabilität bei langfristiger Nutzung aus. Seine Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, Hitze und Vergilbung macht es zu einer idealen Wahl, die häufig in medizinischen Geräten und hochwertigen Tastaturen zu finden ist. Für Gamer bedeutet dies, dass jeder Tastendruck konsistent und komfortabel ist und eine Lebensdauer von bis zu 5 Millionen Zyklen erreicht.“

Darüber hinaus verfügt der Mobapad N1 HD Controller über einen ALPS-Zweiachs-Linearmotor, der laut Hersteller „für seine fortschrittliche HD-Vibrationstechnologie bekannt ist“. Es bietet nicht nur eine echte HD-Vibration auf der Nintendo Switch, sondern emuliert auf PC-Plattformen auch einen Rotationsmotor, der Gamern das Gefühl traditioneller Controller-Vibrationen vermittelt. Auch anpassbare Start- und Abschaltgeräusche, die sich über die Mobapad-App einstellen lassen können, machen den Controller in jeglicher Hinsicht speziell.

Zudem setzt der Mobapad N1 HD auf Hall-Effekt-Joysticks mit diamantverschleißfesten Ringen für eine konsistente Steuerung, eine NFC-Kompatibilität für Nintendos amiibo-Figuren, ein sechsachsiges Gyroskop für ein bewegungsgesteuertes Gameplay und eine App-gesteuerte Anpassung. Über die auch für iOS verfügbare kostenlose Anwendung (App Store-Link) können beispielsweise eine Makroprogrammierung, Schnellfeuerfunktionen und anpassbare Starttöne vorgenommen und eingerichtet werden. Auch Firmware-Updates, die beispielsweise jetzt auch in der neuesten Version das Wake-Up-Feature für die Switch 2 unterstützt, lassen sich darüber aufspielen. Ein YouTube-Tutorial für die Einrichtung der Wake-Up-Funktion gibt es hier.

Kompatibel mit vielen Plattformen

Das Mobapad N1 HD lässt sich mit vielen Gaming-Plattformen verwenden und unterstützt die Nintendo Switch und Switch 2, PCs, iOS und Android. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Controller selbst auch ein USB-A-Bluetooth-Empfänger für den PC, ein USB-A-auf-USB-C-Ladekabel und ein leicht austauschbares D-Pad-Kreuz. Auf eine Ladestation oder RGB-Lichteffekte für die Joysticks wie beim 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth muss man bei diesem Modell verzichten, dafür kann sich aber der Kaufpreis sehen lassen.

Aktuell bietet Mobapad einen Black Friday-Sale an, bei dem viele Controller und Zubehör noch bis zum 1. Dezember 2025 mit 20 Prozent Rabatt zu haben sind. Dies gilt auch für den Mobapad N1 HD, der statt 45,99 USD aktuell nur 36,80 USD (ca. 32 Euro) kostet. Es lohnt sich, immer wieder mal im Webshop vorbeizuschauen, da nicht immer alle Farbvarianten vorrätig sind. Der Versand nach Deutschland auf der Mobapad-Website ist kostenlos.

Klein, aber praktisch: Game Card Holder und Sling Strap von Waterfield

Im August dieses Jahres habe ich hier im Blog die tolle Nintendo Switch 2-Tasche von WaterField, die CitySlicker, genauer vorgestellt. Vergessen habe ich dabei das optionale Zubehör für die CitySlicker-Tasche, namentlich den Game Card Holder zur Aufbewahrung von Switch (2)-Spielkassetten, sowie den Sling Strap, einen praktischen Schultergurt zum bequemen Transport der CitySlicker-Tasche.

Der WaterField Game Card Holder wird, wie viele der Produkte der US-amerikanischen Manufaktur aus San Francisco, aus hochwertigem Leder gefertigt. Das Accessoire für alle Switch-Konsolen ist in insgesamt fünf Lederfarben – Hellbraun, Dunkelbraun, Dunkelrot, Schwarz und Dunkelblau – sowie in mehreren Kapazitäten verfügbar. Es gibt den Game Card Holder für 4, 10 oder 20 Spiele-Kassetten der Nintendo Switch (2), die einfach über kleine Ausschnitte im Leder in die kleine Mappe eingesteckt und so sicher verwahrt werden können.

Die Größe des Game Card Holders ist so entwickelt worden, dass die Mappe in allen Varianten auch in die verschiedenen Switch 2-Taschen von WaterField passt, darunter auch die von mir vorgestellte CitySlicker-Tasche. Der Game Card Holder ist zu Preisen von 9 USD (4 Kassetten), 19 USD (10 Kassetten) oder 29 USD (20 Kassetten) auf der Website von WaterField erhältlich.

Ebenfalls dort verfügbar ist ein optionaler Schultergurt für die CitySlicker-Tasche, um diese bequem als Crossbody-Tasche transportieren zu können. Versehen mit stabilen Metall-Karabinern und in insgesamt acht verschiedenen Farbvarianten für jeweils 25 USD im WaterField-Webshop erhältlich, kommt der rund 3 cm breite und aus gewebtem Nylon bestehende Sling Strap auch mit einer leicht zu bedienenden Längenverstellung daher. Die beiden Accessoires einzeln zu bestellen, lohnt sich bei den Versandkosten aus den USA sicher nicht – aber wer eh vor hat, eine CitySlicker- oder andere Tasche bei WaterField zu bestellen, kann diese nützlichen und hochwertigen Accessoires für noch mehr Komfort beim Gaming dem Warenkorb hinzufügen.