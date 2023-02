Nintendo Switch: Wir stellen praktisches Zubehör für Gaming-Fans vor

An Weihnachten des vergangenen Jahres war es auch für mich soweit: Nachdem ich schon länger mit dem Kauf geliebäugelt habe, habe ich mir nach dem Erscheinen der verbesserten Nintendo Switch OLED ein solches Modell ins heimische Wohnzimmer geholt. Auch nach knapp zwei Monaten ist die Begeisterung noch kein bißchen gewichen, und die Konsole ist entweder im Fernseher- oder Handheld-Modus fast täglich im Einsatz.

Aber auch der Markt für entsprechendes Switch-Zubehör ist riesig. Das musste auch ich bemerken, als ich kurz nach dem Kauf nach ersten Accessoires für Transport, Schutz und Spiel Ausschau gehalten habe. Mittlerweile bin ich gut ausgestattet und möchte daher diesen Artikel dazu nutzen, den Gaming-Fans unter euch ein paar Empfehlungen für Nintendos vielseitig einsetzbare Spielkonsole zu präsentieren. Vielleicht ist ja noch das ein oder andere Accessoire dabei, das euch bisher gefehlt hat?

Spigen Rugged Armor Pro Transportcase mit AirTag-Halterung

Mit der Spigen Rugged Armor Pro – die Produktbezeichnung deutet es bereits an – bekommt man ein robustes und viel Zubehör aufnehmendes Hardcase vom mittlerweile wohlbekannten Hersteller Spigen. Das Case in schwarzer Farbe wird mittels eines umlaufenden Reißverschlusses geöffnet bzw. geschlossen und inklusive einer abnehmbaren Handschlaufe ausgeliefert. Neben einem gepolsterten Hauptfach für die Nintendo Switch/Nintendo Switch OLED bietet das Case auch Platz für bis zu zehn Spiele und ein größeres Reißverschlussfach für die JoyCons, ein Ladekabel und mehr. Der Clou: Der Haltegurt für die Konsole beinhaltet auch einen kreisrunden Einschub für einen Apple AirTag.

Einziger Nachteil des geräumigen Cases ist das etwas zu große Hauptfach für die Konsole: An jeder Ecke ist rund 1 cm Platz, so dass das Gerät trotz der mittigen Sicherung per Klettverschluss-Lasche etwas verrutschen kann. An jeder Ecke sorgen aber zusätzliche orangefarbene Schaumstoff-Pads für optimalen Schutz. Mit rund 7,5 cm Dicke ist das Hardcase zudem etwas klobiger als Alternativen von Nintendo und Co. – dafür passt aber auch einiges an Zubehör hinein. Erhältlich ist das robuste Hardcase gegenwärtig zum Preis von 19,99 Euro bei Amazon.

CitySlicker Case von Waterfield

Wer eine etwas schmalere und ästhetischere Transporttasche für die Nintendo Switch (OLED) bevorzugt, sollte sich das CitySlicker Case von Waterfield genauer ansehen. Die kalifornische Taschenmanufaktur hält auch einige Modelle für Spielkonsolen bereit, das CitySlicker Case ist dabei das, was im Alltag am ehesten die meisten Bedürfnisse vereint. Erhältlich ist die erfreulich schmale, aber innen ausreichend gepolsterte Transporttasche entweder aus gewachstem Segeltuch oder aus schwarzem ballistischem Nylon, und kann mit einer Lederklappe in sechs verschiedenen Farben bestellt werden – darunter Weiß, Rot, Braun, Schwarz und Dunkelblau. Ich habe mich für die Kombination aus schwarzem Nylon und dunkelblauer Lederklappe entschieden.

Im Inneren gibt es neben dem Hauptfach für die Switch (OLED) auch noch einen weiteren kleinen Einschub für Accessoires, beispielsweise ein Ladekabel oder zwei JoyCons. Unterhalb der Lederklappe können fünf Spiele eingeschoben und sicher transportiert werden. Auf der Rückseite ist zudem ein Mesh-Fach mit Reißverschluss vorhanden, in dem sich weiteres Zubehör unterbringen lässt, so etwa die JoyCon-Schlaufen oder weitere Spiele. Der Hersteller bietet das CitySlicker Case auch in einer weiteren Variante für die etwas kleinere Nintendo Switch Lite sowie der Option für einen Schulter-Tragegurt und entsprechende Karabinerschlaufen am Case an. Das CitySlicker Case ist ab 88 USD auf der Website von Waterfield erhältlich.

Spigen Glas.tR EZ Fit Schutzfolie

Viele Nintendo Switch-Besitzer und -Besitzerinnen kennen das Problem: Beim Einstellen der Handheld-Konsole in das Dock kann es aufgrund des geringen Abstandes der Dock-Elemente gerne einmal zu Kratzern auf dem Display kommen. Um dem von vorneherein vorzubeugen, lohnt die Anschaffung einer Schutzfolie. Als günstige Option hat sich hier das Panzerglas im Viererpack von Orzly (Amazon-Link) bewährt, das mit derzeit 8,45 Euro unschlagbar günstig ist.

Deutlich einfacher anzubringen ist die Variante von Spigen, die Glas.tR EZ Fit-Schutzfolie aus gehärtetem Glas. Zum Preis von 19,99 Euro erhält man hier leider nur zwei Folien, allerdings auch eine sehr praktische Möglichkeit, die Folie passgenau auf die Switch OLED aufzubringen. Spigen liefert zu vorherigen Reinigung des Displays alle notwendigen Mikrofaser- und Feuchttücher sowie einen Schaber mit, um die Folie abschließend von Bläschen zu befreien. Die kratzfesten 9H-Folien sind in einer Kunststoff-Schablone eingelegt, die einfach auf den Screen der Nintendo Switch OLED gelegt werden muss. Nach Andrücken der Folie von oben hat man 30 Sekunden zu warten und die Schablone zu entfernen. Die Ausrichtung der Folie ist wirklich perfekt und auf den Millimeter genau. Geschützt vor möglichen Staubkörnern, die sich doch noch auf dem Screen befinden, ist man bei diesem Exemplar leider auch nicht. Die erste meiner beiden Folien-Exemplare wanderte daher leider in den Mülleimer, da sich ein kleines störendes Staubkorn doch noch mittig auf den Bildschirm geschlichen hat. Die Schablone ist zudem nicht wiederverwertbar und produziert viel Müll. Im direkten Vergleich würde ich daher eher zum deutlich günstigeren Viererpack von Orzly greifen.

Docking Station mit HDMI und USB 3.0-Port

Mit der Nintendo Switch (OLED) gibt es im Lieferumfang auch eine Dockingstation samt USB-C-Ladegerät und HDMI-Port zum Anschluss an einen Fernseher, Beamer oder Monitor. Soll die Handheld-Konsole im Haushalt jedoch an mehreren Bildschirmen zum Einsatz kommen oder auch mal mit in den Urlaub genommen werden, lohnt der Kauf eines kompakten Ersatz-Docks. Ich war neugierig, ob die Accessoires von Drittherstellern wirklich etwas taugen – zum Preis von rund 25 Euro kann man mit einem Kauf allerdings auch nicht viel falsch machen.

Mein Exemplar ist mit der Switch und Switch OLED kompatibel und verfügt neben einem USB-C-Port zum Aufladen der Konsole seitlich auch über einen HDMI-Port zum Anschluss an einen externen Bildschirm, und auch über einen USB 3.0-Ausgang, um beispielsweise einen Controller während des Spielens aufladen zu können. Auf der anderen Seite gibt es nochmals zwei USB 2.0-Anschlüsse zur Verbindung von Zubehör. Ein Button auf der Oberseite des Docks ermöglicht es, zwischen dem Handheld- und TV-Modus der Konsole zu wechseln.

Mit Maßen von etwa 10 x 5 x 5 cm ist die Dockingstation deutlich kompakter als das Original-Dock von Nintendo. Ich habe es mir zum gelegentlichen Spielen an meinem Monitor sowie für Reisen mit der Nintendo Switch gekauft. An meinem 31,5″-Monitor von Dell konnte ich die Switch OLED mittels HDMI-Kabel schnell und einfach verbinden. Auch die Bildwiedergabe und -qualität unterschied sich nicht von der des Original-Docks. Einziges Manko dieses ansonsten praktischen und kompakten Zubehörs: Es werden keinerlei Kabel mitgeliefert. Ein HDMI- und USB-C-Kabel muss man also selbst stellen. In den meisten Haushalten dürfte dies aber wohl kein großes Problem darstellen.

ECHTPower Wireless Controller mit Aufweckfunktion und Vibration

Wer regelmäßig aufwändigere Spiele, vor allem im TV-Modus, mit der Nintendo Switch (OLED) spielt, wird den Komfort eines richtigen Controllers zu schätzen wissen. Mit einem Preis von rund 65 Euro ist der Original-Controller von Nintendo aber auch kein wirkliches Schnäppchen. Glücklicherweise ist der Markt durchaus gut gefüllt mit günstigeren Alternativen, die ähnliche Funktionen bieten.

Ich habe nach einer Suche bei Amazon schnell den ECHTPower Wireless Controller gefunden, der mir vor allem aufgrund seiner weißen Farbe schnell ins Auge gefallen ist. Da auch meine Switch OLED über zwei weiße JoyCons verfügt, würde dieser kabellose Controller perfekt passen. Auf gut Glück habe ich also ein Exemplar bestellt – und bin wirklich begeistert. Sogar so sehr, dass ich mittlerweile einen weiteren Controller für gleichberechtigte Mario Kart-Duelle mit Freund geordert habe.

Der kabellose Controller verfügt wie das Original von Nintendo über einen Home-, + und – Button, sowie einen Knopf zur Aufnahme von Fotos und Videos. Zudem gibt es auf der Rückseite einen Turbo- und Einstellbutton zur Stärke der Vibration, ebenso wie programmierbare Knöpfe für ein optimiertes Gameplay. Auf der Vorderseite finden sich die üblichen Tasten A, B, X und Y, ein D-Pad und zwei Joysticks. Ein kleines, aber feines Feature ist neben der Bewegungssteuerung für viele Nintendo Switch-Spiele auch die optionale LED-Beleuchtung der Aktionsbuttons und beiden Joysticks. Sie lassen sich fest oder pulsierend in mehreren Farben einstellen. Hat man mehrere gleiche Controller zuhause, lässt sich an der eingestellten Farbe auch schnell feststellen, welches Gamepad man gerade in der Hand hält.

Mit einem Preis von derzeit 40,99 Euro ist der ECHTPower Wireless Controller eine gute und auch komforttechnisch sehr gelungene Alternative zum Nintendo Switch Pro Controller. Zwar ist die Akkulaufzeit des per USB-C aufzuladenden Alternativ-Controllers von ECHTPower mit rund 10-12 Stunden Spielzeit nicht so ausdauernd wie beim Nintendo-Modell, allerdings lässt sich das Gamepad per mitgeliefertem Ladekabel binnen 2-3 Stunden wieder voll laden. Bonus: Der Controller kann auch mit anderen Plattformen zum Zocken verwendet werden, unter anderem mit Windows (kabelgebunden), iOS und Android. Von mir bekommt das Modell daher eine absolute Empfehlung.

Nutzt ihr eine Nintendo Switch (OLED) zum Zocken? Wenn ja, habt ihr Spiele-Empfehlungen für uns und die Community? Welches Zubehör ist für euch unentbehrlich? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.