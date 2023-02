ChatGPT: Premium-Abo startet in Deutschland & Opera-Integration des Chatbots

Das Entwicklerteam des Chatbots ChatGPT, OpenAI, hat bereits Anfang Februar angekündigt, auch ein kostenpflichtiges Abonnement zur Verfügung stellen zu wollen. Dies ist nun auch auf dem deutschen Markt gelandet und steht seit dem letzten Wochenende zur Buchung bereit.

Das in Deutschland als „ChatGPT Plus“ eingeführte Abonnement soll laut Angaben von OpenAI 20 USD plus Mehrwertsteuer kosten, was sich auf 23,80 USD summiert. Umgerechnet in Euro sind dies gegenwärtig 22,25 Euro. Mit dem Premium-Abo gibt es gleich mehrere Vorteile, darunter einen unbegrenzten Zugang zum ChatGPT-Chatbot, auch wenn die Nachfrage sehr hoch ist und die Zugriffe sonst limitiert wären. Auch die Reaktionszeiten sollen damit schneller sein, zudem gibt es bevorzugten Zugang zu neuen Funktionen und Verbesserungen.

Um das Plus-Abo von ChatGPT zu buchen, hat man den Chatbot zu starten und kann dann am unteren linken Bildschirmrand die Option „Upgrade to Plus“ auswählen. Dort findet sich das neue ChatGPT Plus-Abonnement, das sich mit einer Kreditkarte buchen lässt. Der Betrag von etwa 22 Euro wird dann monatlich von der Kreditkarte abgebucht, bis man das Abonnement beendet. Letzteres ist jederzeit und ohne längere Laufzeitverträge möglich. Natürlich lässt sich auch weiterhin die kostenlose Variante des Chatbots verwenden.

Opera-Browser integriert ChatGPT

Ebenfalls am letzten Wochenende angekündigt wurde eine ChatGPT-Integration des Opera-Entwicklerteams. Der Erfolg des Chatbots hat das Team des beliebten Webbrowsers animiert, ChatGPT direkt in die Seitenleiste des Browsers einzubinden.

Der Chatbot befindet sich mit einem eigenen Symbol in grün-violetter Farbe in der Seitenleiste des Webbrowsers neben anderen optional integrierten Anwendungen wie WhatsApp, dem Facebook Messenger und mehr. Von dort aus kann ChatGPT direkt in einem eigenen Fenster gestartet werden. Das Opera-Team plant eine Einbindung der KI sowohl für die Desktop-, als auch für die Mobilversionen des Browsers. Ein kleines YouTube-Video veranschaulicht abschließend die Integration des Chatbots.