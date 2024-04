PPSSPP: PSP-Emulator soll noch dieses Jahr im App Store erscheinen

In den letzten Wochen ist in Sachen Emulatoren einiges im App Store in Bewegung geraten: Nachdem Apple Emulator-Anwendungen offiziell zugelassen hat, gab es zunächst mit iGBA eine dreiste App-Kopie von GBA4iOS, die schnell wieder den App Store verlassen hat. Kurz darauf machte der AltStore mit dem Nintendo-Emulator Delta auf sich aufmerksam.

Mit dem beliebten PlayStation Portable-Emulator PPSSPP soll nun noch in diesem Jahr eine weitere Anwendung aus dem gleichen Bereich im App Store seine Zelte aufschlagen. Wie RetroDodo kürzlich berichtete, hat PPSSPP-Entwickler Henrik Rydgard in seinem Blog angekündigt, den eigenen Emulator noch in diesem Jahr in den App Store bringen zu wollen, Solange Apple „Emulatoren mit ISO/ROM-Pickern zulässt“. In einem Update bestätigt Rydgard sein Vorhaben:

„Die erfolgreiche Veröffentlichung des Delta-Multisystem-Emulators scheint zu bestätigen, dass ordnungsgemäße Emulatoren jetzt die Prüfung im App Store bestehen können. In naher Zukunft wird ein Versuch unternommen, PPSSPP im App Store einzureichen.“

PPSSPP für iPhone und iPad geplant

Apple hat bei der Öffnung des App Stores für Emulatoren klargestellt, dass entsprechende Apps ROMs ausführen können, sofern sie von Retro-Spielen stammen. Es stellt sich demnach die Frage, welche Games als „Retro“ gelten. Der Commodore 64-Emulator Emu64 XL (App Store-Link) für das iPhone fällt zweifelsohne in diese Kategorie, da der C64 1982 auf den Markt kam. Die PSP erschien 2004 – also vor 20 Jahren – so dass auch PPSSPP wohl keine Probleme befürchten dürfte.

Apple hat die Emulator-App iGBA zudem nur deshalb aus dem App Store entfernt, weil sie gestohlenen Quellcode von GBA4iOS verwendet hat – und nicht, weil es eine Konsole emuliert hat, die nicht als „Retro“ eingestuft war. „Henrik hat PPSSPP entwickelt, also besitzt er zwar nicht die ROMs selbst, aber die Rechte an dem Emulator, was bedeutet, dass er die Apple-Prozesse problemlos durchlaufen sollte“, zeigt sich auch RetroDodo optimistisch.

Wann genau es für PPSSPP im App Store soweit sein wird, ist bisher von Entwickler Hendrik Rydgard noch nicht kommuniziert worden. Seine Aussagen „in diesem Jahr“ und „in naher Zukunft“ machen jedoch Hoffnung, dass bald ein weiterer Retro-Emulator im deutschen App Store aufschlagen wird. Weitere Infos zu PPSSPP gibt es auch auf der offiziellen Entwickler-Website.