Roia: Meditatives Puzzlespiel im Test

Heute habe ich ein meditatives Puzzlespiel für euch, das all jene unter euch begeistern dürfte, die gerne beruhigende Spiele mit toller Grafik und passendem Soundtrack spielen. In „Roia – Die Reise eines Flusses“ (App-Store-Link) ist es eure Aufgabe, einem Fluss seinen Weg von der Quelle bis zum Meer zu ebnen. Anhand von Fingergesten verschiebt und bewegt ihr dabei die Landschaften, durch die der Fluss fließt und bahnt ihm so seinen Weg.

Die Spielmechanik von Roia ist leicht erklärt: Das Spiel beginnt an der Spitze eines Berges. Dort entspringt unser Fluss. Anhand von Fingergesten könnt ihr nun die einzelnen Felsteile so verschieben, vergrößern oder verkleinern, dass der Fluss in eure gewünschte Richtung gelenkt wird. Es gilt dabei, den Fluss den Berg hinab ins Tal zu führen. Dabei gibt es nicht nur eine richtige Route, die der Fluss nehmen kann: Ihr formt die Landschaft, durch die der Fluss fließen darf.

Und so zieht sich das Spiel fort, auch wenn ihr den Berg verlassen habt. So geht es dann zum Beispiel durch weitere Berglandschaften, durch Seen oder schließlich durch eine Strandstadt ins Meer. Die Steuerung ist dabei manchmal nicht ganz einfach. Man benötigt im wahrsten Sinne des Wortes Fingerspitzengefühl.

Roia stammt aus der Feder von Tobias Sturn und Anna Mitterer vom Indiegames-Studio Emoak, dessen Premium Titel „Lyxo“ wir euch 2021 schon einmal vorgestellt haben. Johannes Johannson steuerte den wirklich schönen und beruhigenden Soundtrack zum Spiel bei. Auch die Grafik ist toll gelungen, sodass sich ein rundes Gesamtpaket eines Spiels ergibt, das sich auf jeden Fall zu spielen lohnt. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man während eines Levels eine Bewegung, die man gemacht hat, nicht rückgängig machen kann. Es bleibt dann nur die Option, das Level von neuem zu beginnen.

Im Trailer könnt ihr einen ersten Eindruck zum Spiel gewinnen:

Ab sofort im App Store verfügbar

Roia könnt ihr ab sofort für einmalig 2,99 Euro im App Store herunterladen – ein sehr fairer Preis, wie ich finde. Das Spiel ist für das iPad optimiert, lässt sich aber auch auf dem iPhone prima spielen. Systemvoraussetzung ist iPadOS bzw. iOS 11.

Ich empfehle „Roia – Die Reise eines Flusses“ allen, die gerne ruhige, aber gleichzeitig kniffelige Spiele spielen und sich für tolle Grafik begeistern können.