Feuerwear Pete: Wertige A4-Schreibmappe aus recyceltem Feuerwehrschlauch

Das deutsche Unternehmen Feuerwear ist auch bei uns im Blog wohlbekannt: In der Vergangenheit haben wir bereits einige Produkte aus dem Feuerwear-Portfolio genauer unter die Lupe genommen. Feuerwear hat sich Upcycling auf die Fahnen geschrieben und stellt aus ausrangierten Feuerwehrschläuchen Taschen, Rucksäcke und Accessoires her.

Mit dem Produkt „Pete“ gibt es seit einiger Zeit auch eine weitere geräumige Schreibmappe mit Ringbuch im DIN-A-4-Format. Zuvor hatte Feuerwear bereits die A4-Mappe „Parker“ auf den Markt gebracht, die über ein Klemmbrett und einen umlaufenden Reißverschluss verfügt. Pete setzt auf ein etwas anderes Prinzip und integriert eine 2-Ring-Mechanik zum Einheften von gelochten Blättern, verzichtet auf einen Reißverschluss und kommt stattdessen mit einem schwarzen Gummiband, das zum Verschließen der Mappe dient – ähnlich, wie man es bereits von den Moleskine-Notizbüchern kennt.

Mit Pete kommen alle Unterlagen und Utensilien gut sortiert mit, die wichtig sind: Sowohl für das nächste Meeting, im Büro, die Vorlesung in der Uni, den Tag im Home Office oder das Gespräch mit Kundschaft vor Ort. Dank des schwarzen Gummibands zum Verschließen der Mappe fällt kein Zettel, Block, Stift oder Bezahlkarte raus. Zur Ring-Mechanik äußert sich Feuerwear wie folgt:

„Du kannst alle gelochten Dokumente in Deiner Schreibmappe sicher abheften. Dank der 2-Ring Mechanik brauchst Du dafür keinen Spezial-Locher – du kannst einfach jeden Standard-Locher nehmen. In dem Organizer A4 kannst Du Dokumente mit 4 oder mehr Löchern mit der 2-Ring-Mechanik abheften.“

Viele kleine Fächer für Karten, Blätter und Zubehör

Die Schreibmappe Pete ist mit 820 Gramm rund 200 Gramm schwerer als die „Parker“-A3-Mappe aus dem Feuerwear-Portfolio. Pete verfügt über Maße von 33,6 x 25,5 x 3,0 cm und wird wie üblich mit einer Oberfläche aus recyceltem Feuerwehrschlauch geliefert. Beim Öffnen der A4-Mappe zeigt sich auf der linken Seite der Schreibmappe eine Lasche, in der sich zwei Fächer für Visitenkarten, Studentenausweis oder Mensakarte, sowie ein Reißverschlussfach für Kleingeld oder einen USB-Stick finden. Zu der Schreibmappe wird ein Bleistift aus Recyclingholz mitgeliefert, der in dem integrierten Stifthalter Platz findet. Hinter der Lasche lassen sich A4-Blätter, Briefe und mehr in die Schreibmappe einklemmen. Im Ringbuch auf der rechten Seite gibt es zudem noch einen Einschub, in den ebenfalls lose Blätter oder auch Zettel des ebenfalls mitgelieferten A4-Recycling-Schreibblocks Platz finden.

Ich konnte in den letzten Wochen die Pete-Schreibmappe selbst ausprobieren und habe die A4-Mappe in einem Used Look in roter Farbe samt größerem schwarzen DIN-Aufdruck vorliegen. Da ich aktuell an einem Theaterprojekt beteiligt bin, habe ich die Pete-Mappe direkt für das Theaterskript und weitere Notizen verwendet. Zuvor musste ich zu jeder Probe einen Papp-Schnellhefter mit dem Text, einen Notizblock sowie eine kleine Schreibmappe mit Stiften und Markern mitnehmen – dies hat sich nun erübrigt, da Pete alles in einem vereint: Skript, Stift und auch einen A4-Notizblock, dessen Zettel ich einfach bequem hinter das Skript einheften kann.

In drei Farben für jeweils 69 Euro erhältlich

Wie von Feuerwear gewohnt, ist auch die Fertigungs- und Materialqualität der Pete-Mappe hervorragend und wirkt sehr wertig. Die Schreibmappe ist mit umliegenden schwarzen Säumen ausgestattet worden und erscheint auch aufgrund des Eigengewichts sehr hochwertig. Über 800 Gramm machen sich natürlich im Rucksack oder einer Aktentasche durchaus bemerkbar, dafür hat man allerdings auch alle wichtigen Utensilien direkt in einer einzigen Mappe dabei. Etwas skeptisch bin ich beim vernähten Gummiband, das die Pete-Mappe verschließt. Ich habe bei anderen Notizbüchern mit Gummiband häufiger die Erfahrung gemacht, dass diese im Verlauf der Nutzung ausleiern oder spröde werden und hoffe daher, dass dieses Schicksal nicht auch das Band der Pete-Mappe ereilt.

Bei der Auswahl von Pete kann man natürlich wie bei allen Feuerwear-Produkten aus verschiedenen Unikaten auswählen: Individuelle Aufdrucke verschiedener Feuerwachen und Spuren der Einsätze machen die Schreibmappe zu einem Unikat. Grundsätzlich auswählen lässt es sich zwischen drei Farben: Schwarz, Weiß und Rot. Wie oben bereits erwähnt, ist im Lieferumfang enthalten auch ein A4-Notizblock aus Recycling-Papier sowie ein Bleistift mit Feuerwear-Logo. Alle Pete-Schreibmappen, egal aus welcher Farbe und mit individuellem Aufdruck, kosten 69 Euro im Webshop von Feuerwear. Hinzu kommt noch eine Versandkostenpauschale in Höhe von 4,30 Euro bei innerdeutschem Versand.