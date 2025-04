Gurman: Neue iPad Pro- und MacBook Pro-Modelle kommen noch in diesem Jahr

Der bekannte Apple-Analyst Mark Gurman hat wie in jeder Woche eine neue Ausgabe seines Tech-Newsletters „Power On“ veröffentlicht. In diesem berichtet Gurman, dass die neuen Generationen des iPad Pro mit M5-Chip sowie MacBook Pro-Modelle noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen.

Im Newsletter erklärt der Bloomberg-Redakteur, dass sich die neue iPadPro-Generation mit M5-Chip und den Codenamen J817, J818, J820 und J821 bereits in einem „fortgeschrittenen Teststadium“ befinden würden und er daher erwarte, dass Apple in der zweiten Jahreshälfte von 2025 mit der Massenproduktion dieser Geräte beginnen werde. Apple habe gleichzeitig auch mit der Arbeit an M6-Versionen mit eigens entwickelten Modem-Chips begonnen, die im Jahr 2027 erscheinen könnten.

Wenn der von Mark Gurman veranschlagte Zeitraum in diesem Jahr stimmen sollte, könnten die neuen iPad Pro-Modelle möglicherweise im Oktober 2025 auf den Markt kommen. Bereits in der Vergangenheit hatte Apple neue iPad Pro-Generationen in diesem Zeitraum veröffentlicht, beispielsweise in den Jahren 2018 und 2022. Die derzeit aktuelle iPad Pro-Generation, die erstmals über ein OLED-Display sowie den Apple Silicon M4-Chip verfügt, wurde im Mai 2024 präsentiert.

Keine größeren Änderungen beim MacBook Pro in diesem Jahr

Auch zu einer neuen MacBook Pro-Generation hat sich Gurman in seiner neuen Newsletter-Ausgabe geäußert. Er geht davon aus, dass eine neue MacBook Pro-Generation mit M5-Chip ebenfalls später in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. „Ich rechne nicht damit, dass das MacBook Pro vor 2026 überarbeitet wird – wenn das M6-Modell auf den Markt kommen soll“, so Gurman im Newsletter. Wer demnach eine Neuanschaffung eines MacBook Pro plant, wäre zumindest laut Gurmans Einschätzung gut beraten, bis 2026 mit einem Neukauf zu warten, da dann größere Änderungen im Flaggschiff-Laptop von Apple erwartet werden.