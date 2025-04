Sparrow Weather: Kleine Gratis-Wetter-App für die Menüleiste des Macs

Im deutschen Mac App Store gibt es viele kleine und sehr nützliche Anwendungen für den Mac, die sich allerdings oftmals hinter den großen und bekannten Apps verstecken und nur schwer gefunden werden können. Wer noch eine kleine, aber feine Wetter-App für die Menüleiste von macOS sucht, sollte sich die Indie-App Sparrow Weather des Entwicklers Curtis Thornton genauer ansehen.

Kürzlich durch eine Empfehlung eines weiteren Mac-Users aus meinem Umfeld entdeckt, beinhaltet Sparrow (Mac App Store-Link) alle notwendigen Informationen, die man von einer Wetter-App erwartet – inklusive einer stündlichen Vorhersage für den aktuellen und nächsten Tag. Der kostenlose und ohne weitere Zukäufe auskommende Download benötigt lediglich etwas mehr als 3 MB auf dem Mac sowie macOS 13.0 oder neuer, und kann nach der Installation auch in deutscher Sprache genutzt werden.

„Sparrow ist eine farbenfrohe stündliche Vorhersage-App, die vollständig in der Menüleiste integriert ist. Erhalten Sie schnellen Zugriff auf die aktuellen Wetterbedingungen sowie die Höchst- und Tiefststände des Tages. Die stündliche Vorhersage wird je nach Temperatur in einem Farbverlauf angezeigt. Wählen Sie aus 8 verschiedenen Farbthemen basierend auf beliebten Vögeln. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten werden zwischen den angezeigten Stunden genau angezeigt.“

So berichtet der Entwickler im deutschen Mac App Store über Sparrow. Nach der Installation nistet sich Sparrow in der Menüleiste des Macs ein und verfügt dort über ein kleines Icon, das noch weiter personalisiert werden kann: So lässt sich die Temperatur, das Wetter-Icon und auch die Temperatureinheit ein- oder ausblenden.

Anklicken der Stundeneinträge für weitere Wetter-Detailinfos

Beim Anklicken des Symbols in der Menüleiste gibt es eine stündliche Vorhersage für das Wetter des ermittelten Standorts in einer Listenansicht, deren Einträge durch ein Anklicken weitere Detailinfos wie Regen, gefühlte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, UV-Index, Bewölkungsgrad, ebenso wie Windgeschwindigkeit- und richtung bereitstellen. Auch mögliche Wetterwarnungen, beispielsweise bei Sturm, werden am Anfang der Liste dargestellt.

Wer sich mit dem standardmäßig zur Verfügung gestellten Farbschema nicht anfreunden kann, findet in den Einstellungen von Sparrow noch weitere, von Vogelarten inspirierte Designs: Spatz, Blauhäher, Papagei, Kardinal, Flamingo, Rotkehlchen, Schneeeule und Rabe. Auch eine Auswahl zwischen den Temperatureinheiten Celsius und Fahrenheit sowie eines 12- oder 24-Stunden-Zeitformats ist in der Wetter-App möglich, zudem kann Sparrow direkt beim Hochfahren des Macs gestartet werden. Wer also eine unaufdringliche und zudem kostenlose Wetter-App mit allen wichtigen Infos für den aktuellen und nächsten Tag in der Mac-Menüleiste sucht, sollte sich Sparrow auf jeden Fall genauer ansehen. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website.