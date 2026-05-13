Sonos liefert keine Updates mehr für iOS 17 und iPadOS 17

Sonos schraubt mal wieder fleißig an seiner App und liefert mit dem neuesten Update einige kleine neue Funktionen. Unter anderem kann Musik in der Bibliothek ein bisschen besser sortiert werden. „Bei der Sortierung nach Album und Interpret gibt es jetzt die Option ‚Beides‘, wodurch du Alben einfacher so gruppieren kannst, wie du es dir vorstellst“, heißt es von Sonos.

Mit dem Update auf Version 85.0.31 gibt es aber auch eine Einschränkung. Ab sofort benötigt die Sonos-App mindestens iOS 18 oder iPadOS 18, das ja bekanntlich im Herbst 2024 veröffentlicht wurde. Für ältere Betriebssysteme wird es zukünftig keine App-Updates mehr geben.

Alte iPhones von Einschränkungen nicht betroffen

Große Auswirkungen dürfte das allerdings nicht haben. Denn alle iPhones, die iOS 17 erhalten haben, durften ein Jahr später auch auf iOS 18 aktualisieren. Zuvor sind das iPhone X, das iPhone 8 und 8 Plus bei iOS 16 stehen geblieben und durften erst gar nicht auf iOS 17 aktualisieren.

Bei iPadOS 18 sieht es dagegen anders aus, denn hier gab es gleich drei Apple-Tablets, die ausgeschieden sind. Das iPad Pro 10,5 Zoll (2017), das iPad Pro 12,9 Zoll (2017) sowie das iPad der sechsten Generation (2018), allesamt mit dem A10X-Chip ausgestattet, mussten damals bei iPadOS 17 bleiben.

Prinzipiell lässt sich die Sonos-App mit diesen Geräten weiter nutzen, es gibt halt nur keine neuen Funktionen mehr. Wirklich problematisch wird das aber wohl nur, wenn Sonos neue Produkte einführt, für die zwingend ein App-Update erforderlich ist und ihr auch kein neueres Gerät zur Hand habt.

Neue Sonos-Hardware gab es ja erst vor ein paar Wochen. Den Sonos Play haben wir euch bereits ausführlich vorgestellt, sogar inklusive Video. Der Sonos Era 100 SL ist eine preisgünstigere Version des Sonos Era 100 ohne Mikrofone zur Sprachsteuerung.