macOS 27 soll smarte Safari-Tabs und besser lesbares Design bringen

Bevor die WWDC 2026 Anfang Juni offiziell startet, tauchen bereits neue Details zu macOS 27 auf. Laut dem bekannten Bloomberg-Reporter Mark Gurman arbeitet Apple an mehreren sichtbaren Änderungen für das kommende Mac-Update. Besonders spannend: Apple soll auf die gemischten Reaktionen rund um die neue „Liquid Glass“-Optik von macOS Tahoe reagieren. Gleichzeitig testet das Unternehmen eine intelligente Funktion, die offene Tabs automatisch organisiert.

Apple überarbeitet das Design von macOS erneut

Mit macOS Tahoe hatte Apple zuletzt eine deutlich modernisierte Benutzeroberfläche eingeführt. Transparente Elemente, Spiegelungen und glasähnliche Effekte sollten dem System einen frischeren und moderneren Look verleihen. Allerdings sorgte genau dieser Stil nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Kritik. Viele Nutzer und Nutzerinnen bemängelten unter anderem die Lesbarkeit bestimmter Menüs sowie zu starke Transparenzeffekte.

Genau an diesen Punkten setzt Apple offenbar bei macOS 27 an. Laut Gurman soll das kommende Betriebssystem zwar keinen kompletten Neustart des Designs liefern, dennoch seien mehrere sichtbare Anpassungen geplant. Ziel sei es vor allem, Schatteneffekte und Transparenzen besser auszubalancieren, damit Inhalte klarer und angenehmer lesbar bleiben.

Damit dürfte Apple versuchen, den modernen Look von „Liquid Glass“ beizubehalten, gleichzeitig aber die Alltagstauglichkeit zu verbessern.

Safari bekommt intelligente Tab-Verwaltung

Neben dem Design arbeitet Apple auch an neuen KI-Funktionen für Safari. Besonders praktisch klingt dabei eine automatische Organisation von Tabs.

Die neue Funktion soll offene Webseiten eigenständig analysieren und anschließend passende Gruppen erstellen. Nutzer und Nutzerinnen könnten also beispielsweise Arbeitsseiten, Shopping-Tabs oder Reiseplanungen automatisch sortieren lassen, ohne selbst manuell Gruppen anlegen zu müssen.

Interessant ist außerdem, dass Apple die Funktion nicht nur für macOS vorbereitet. Auch iOS 27 sowie iPadOS 27 sollen die neue KI-Organisation erhalten. Dadurch würde das Feature plattformübergreifend auf iPhone, iPad und Mac verfügbar sein.

Vorstellung auf der WWDC im Juni erwartet

Die offizielle Enthüllung von macOS 27 wird zur Eröffnungs-Keynote der WWDC 2026 erwartet. Apple veranstaltet das Event am Montag, den 8. Juni.