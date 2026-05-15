Bluetti Transfer Hub macht alle Powerstations zu Balkonkraftwerken

Gerade rund um das Camping sind Powerstations ja eine ziemlich spannende Sache. Man kann recht einfach seinen eigenen Strom mitnehmen und diesen mit den passenden Solarmodulen sogar unterwegs selbst produzieren. Aber was macht man die restlichen 11 Monate mit der Powerstation?

Eine Lösung hat EcoFlow bereits vor einigen Jahren präsentiert: Den PowerStream-Wechselrichter. Dieser konnte direkt an einen speziellen Port der EcoFlow-Powerstations angeschlossen werden. Allerdings gab es immer wieder Hitzeprobleme und mittlerweile scheint der Hersteller das Produkt auch so gut wie eingestampft zu haben.

Nun schickt sich Bluetti an, für einen Ersatz zu sorgen. Und der soll nicht nur mit hauseigenen Powerstations, sondern auch mit den Modellen anderer Hersteller kompatibel sein. Die Idee ist dabei ganz schnell erklärt: Der Bluetti Transfer Hub wird einfach an eine AC-Steckdose der Powerstation angeschlossen und mit einem zweiten Kabel an eine Schuko-Steckdose im Haus. So kann der in der Powerstation gespeicherte Strom zurück ins Hausnetz fließen.

Bluetti Transfer Hub arbeitet mit Smart Metern zusammen

Mit einem Gewicht von 4 Kilogramm und Abmessungen von etwa 13 x 27 x 22 Zentimetern ist der Bluetti Transfer Hub kein leichter Brocken. Vorgesehen ist eine feste Wandmontage. Dank IP54 sollte theoretisch auch eine Installation im Außenbereich möglich sein, dann allerdings muss natürlich auch die Powerstation entsprechend zertifiziert sein.

Damit auch immer die richtige Menge Strom aus der Powerstation gezapft und der Hausbedarf passend gedeckt wird, ist der Bluetti Transfer Hub mit verschiedenen Smart Metern kompatibel. Unterstützt werden zum Start der Bluetti S Meter, der beliebte Shelly 3EM Pro sowie der einfach zu installierende EverHome EcoTracker IR, für den allerdings ein kompatibler Stromzähler erforderlich ist.

Noch gänzlich offen ist der Preis des Bluetti Transfer Hub. Hier gibt es noch gar keine Informationen auf der Webseite des Herstellers. Sobald sich etwas tut, der Launch soll im Juni erfolgen, melden wir uns noch einmal bei euch.