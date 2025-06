EcoFlow PowerStream: Beliebter Wechselrichter wird ausgemustert

Mit der neuen Stream-Serie hat EcoFlow erst kürzlich ein neues All-in-One-System vorgestellt. Zuvor hat der Hersteller in Sachen Balkonkraftwerk auf seine Powerstations gesetzt, die mit dem PowerStream-Wechselrichter auch Strom in das Hausnetz speisen konnten. Doch nach etwas mehr als zwei Jahren ist bereits Schluss.

Im offiziellen EcoFlow-Shop ist der PowerStream bereits ausverkauft und auch bei größeren Händlern wie Amazon ist er nicht mehr direkt zu bekommen. Es gibt noch Restbestände, ein Nachfolger ist allerdings nicht in Sicht.

„Wann und ob ein Nachfolger kommt, ist noch völlig unklar. Innerhalb von EcoFlow kämpfen einige, auch ich, dafür, dass möglichst bald ein Nachfolger mit verbesserter Leistung und Funktionen kommt“, schreibt der YouTuber und Technik-Experte Marc, der an der Entwicklung des ursprünglichen PowerStream beteiligt war.

10-jährige PowerStream-Garantie bleibt bestehen

Aber wie sieht es eigentlich mit bestehenden Geräten aus? Immerhin hat EcoFlow für seinen Mikro-Wechselrichter stolze 10 Jahre Garantie versprochen. „Wir möchten allen PowerStream-Nutzern versichern, dass wir weiterhin voll und ganz zu unseren Garantieverpflichtungen stehen. Für Kunden, die Anspruch auf ein Austauschgerät haben, werden wir ab Mai wieder Ersatzgeräte bereitstellen, sobald unser Lagerbestand aufgefüllt ist“, hieß es bereits Ende April von offizieller Seite. Zudem hat man angekündigt, dass der PowerStream auch in Zukunft Software- und Firmware-Updates erhalten wird.

Klar ist aber auch: Bei der neuen Stream-Serie gibt es bisher keine Option, eine „normale“ Powerstation von EcoFlow so anzuschließen, dass sie nicht nur als Speicher dient, sondern auch Strom zurück in das Hausnetz einspeisen kann. Es dürfte also auch im Interesse von EcoFlow sein, dass die grundlegende Idee des PowerStream nicht in der Versenkung verschwindet.