Ich schaue gerade aus dem Fenster und freue mich über ein paar Sonnenstrahlen, sodass meine Photovoltaikanlage Strom produzieren und meinen Speicher füllen kann. In den dunklen Monaten ist die Ausbeute deutlich geringer, sodass sonnige Herbst- und Wintertage immer erfreulich sind, um Stromkosten zu sparen. Falls auch du eigenen Strom produzieren und nutzen willst, ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, um ein Balkonkraftwerk zu kaufen. Die Preise sind im freien Fall, und bei Jackery gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf das Balkonkraftwerk „Jackery HomePower 2000 Ultra"!

Jackery HomePower 2000 Ultra für 549 Euro statt 1.099 Euro (zum Angebot)

Ein besserer Preis dieses Jahr ist unwahrscheinlich

Zwar steht der Black Friday noch bevor, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass der Preis noch besser wird. Mit bis zu 50 Prozent Rabatt macht man einen richtig guten Deal und ist somit für die nächste Sonnensaison bestens gewappnet. Da wir das System schon ausführlich begutachtet haben, kannst du dir im Testbericht noch einmal alle Vor- und Nachteile durchlesen. Gut: Es gibt kaum negative Punkte.

Balkonkraftwerk ist schnell aufgebaut und einsatzbereit

Der Vorteil bei einem Balkonkraftwerk ist ganz klar der einfache Aufbau, denn es gilt nur, ein paar Kabel zu verbinden. Je nach Gegebenheit musst du natürlich Solarmodule befestigen oder aufstellen, was etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Da alles steckerfertig ist, musst du nur noch ein Kabel in deine Steckdose stecken, damit der Solarstrom ins Hausnetz eingespeist wird.

Das bietet der Jackery HomePower 2000 Ultra

Der Jackery HomePower 2000 Ultra bringt eine beachtliche Ausstattung mit: 2.048 Wattstunden Kapazität, ein integrierter Dual-MPPT-Controller für Solareingänge mit bis zu 2.000 Watt sowie die Möglichkeit, direkt einen Mikro-Wechselrichter anzuschließen. Dadurch lässt sich die Eingangsleistung auf bis zu 2.800 Watt steigern – technisch gesehen geht das schon über ein klassisches Balkonkraftwerk hinaus.

Ein echter Pluspunkt sind die vergleichsweise günstigen Speichererweiterungen. Ein zusätzlicher Akku mit ebenfalls 2.048 Wh Kapazität kostet aktuell 499 Euro statt 699 Euro, was ein sehr attraktiver Preis im Vergleich zur Konkurrenz ist. Insgesamt lassen sich bis zu drei Zusatzakkus mit dem Hauptmodul koppeln, womit sich die Gesamtkapazität auf über 8 kWh erhöhen lässt.

Neben der Solarstromspeicherung unterstützt das System auch bidirektionales Laden über die Steckdose. Das kann sich laut Hersteller vor allem bei dynamischen Stromtarifen lohnen – etwa, wenn nachts günstig geladen wird und am nächsten Tag weniger Solarertrag zu erwarten ist.

Ein weiteres Highlight ist der integrierte Brandschutz. Das System soll laut Jackery potenzielle Risiken wie offene Flammen in Echtzeit erkennen. Im Ernstfall wird innerhalb einer Sekunde automatisch ein aerosolbasiertes Löschsystem aktiviert. Dabei handelt es sich um ein cleveres Sicherheitsfeature, das man bei Powerstations dieser Klasse bislang selten sieht.

Wenn du dich aktuell für ein Balkonkraftwerk interessierst, spekulierst du sicherlich auf gute Preise, da du antizyklisch einkaufen möchtest. Und mit der Spekulation liegst du genau richtig, denn die Preise sind im Herbst und Winter immer sehr günstig. Damit kommt das Angebot von Jackery zur richtigen Zeit, um ein günstiges Schnäppchen machen zu können. Je günstiger der Anschaffungspreis ist, desto schneller hat sich das System amortisiert.