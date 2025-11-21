Apple Watch: Nutzer beschweren sich über neue Version der Training-App

Im Subreddit r/AppleWatch geht es in einem Thread hoch her: Die Nutzerinnen und Nutzer beschweren sich dort über die überarbeitete Version für die Training-App, die Apple der Watch mit watchOS 26 beschert hat. Der allgemeine Tenor: Workouts zu starten sei nun deutlich schwieriger und umständlicher als zuvor.

Unter watchOS wurde die Training-App deutlich verändert und kommt jetzt ohne die großen, einfach zu bedienenden Kacheln aus. Nun muss die App über Buttons in den Ecken gesteuert werden. Auch die Klickstrecke, die es braucht, um ein Workouts zu starten ist länger geworden. Zunächst müssen Nutzer das Workout auswählen, und dann auf einen kleinen Button tippen, der erscheint, wenn die Uhr eine kurze Animation abgespielt hat.

Im Subreddit r/AppleWatch geht es seither hoch her. Denn die Nutzer, die sich dort zu Wort melden, sind alles andere als begeistert von dem neuen Interface. „Die Touch-Buttons sind viel zu klein. Oft muss ich mehrmals auf die Wiedergabetaste tippen, damit das Training startet“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer.

„Das Aktivieren eines Schwimmtrainings ist im Schwimmbad nicht mehr möglich,“ schreibt ein anderer Nutzer – eine Aussage, die andere Nutzer bestätigen. Auch allgemein scheint die App auf watchOS an Zuverlässigkeit verloren zu haben. Denn auch an anderer Stelle führt das Tippen von Tasten wohl nicht immer dazu, dass der dazugehörige Befehl auch ausgelöst wird. Fehlstarts kämen, so die Reddit-Nutzer, seit dem Update auch häufiger vor.

Siri-Sprachbefehle als alternative Steuerungsmöglichkeit

Um das neue Interface zu umgehen, sind einige der Reddit-Nutzer bei ihrer Apple Watch auf die Steuerung per Siri-Sprachbefehl umgestiegen. Andere nutzen den Action Button der Apple Watch Ultra. Auch die automatische Erkennung für Lauf- und Radsport-Trainingseinheiten wird von manchen Nutzern als Alternative für die Steuerung über die neue Benutzeroberfläche angeführt.

Habt ihr seit dem Update auf watchOS 26 auch Probleme mit der Steuerung eurer Training-App? Und wenn ja, wie umgeht ihr sie?