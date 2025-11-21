Bluesky: Kurznachrichtendienst kündigt Änderung der Moderationsprozesse an

Das soziale Netzwerk Bluesky (App Store-Link) hat sich im Verlauf der letzten Jahre zu einer Alternative für das in Kritik geratene X, ehemals Twitter, entwickelt. Allein im vergangenen Jahr haben sich die Nutzerzahlen verdoppelt, so dass das Team hinter dem Kurznachrichtendienst nun Änderungen an den eigenen Moderationsprozessen vornimmt, um gegen unerlaubte Inhalte auf der Plattform vorzugehen.

„Um einen Raum für freundliche Gespräche und auch für heftige Meinungsverschiedenheiten zu erhalten, brauchen wir klare Standards und Erwartungen dafür, wie Menschen miteinander umgehen. […] Heute stellen wir Aktualisierungen vor, wie wir Verstöße gegen die Community-Richtlinien verfolgen und unsere Richtlinien durchsetzen. Wir ändern nicht, was durchgesetzt wird – wir haben unsere internen Tools optimiert, um Verstöße im Laufe der Zeit automatisch zu verfolgen, was eine konsistentere, verhältnismäßigere und transparentere Durchsetzung ermöglicht.“

So berichtet das Entwicklerteam gestern in einem Blogbeitrag. Bereits im Oktober Im Oktober hatte man die Community-Richtlinien aktualisiert: Dazu gehörte unter anderem, dass man die Möglichkeiten für User verbessern will, Probleme zu melden, wiederholte Verstöße zu ahnden und für mehr Transparenz zu sorgen.

Meldeoptionen für Beiträge von sechs auf neun erweitert

Bluesky hat nun die Meldeoptionen für Beiträge von sechs auf neun erweitert, damit Nutzer und Nutzerinnen Probleme gezielter melden können und das Moderationsteam schneller auf kritische Meldungen reagieren kann. Dazu gehören jetzt auch Optionen wie Jugendbelästigung, Mobbing, Essstörungen und Menschenhandel, was Bluesky hilft, neue Gesetze zum Schutz von Minderjährigen – etwa den britischen Online Safety Act – zu erfüllen.

Außerdem wurden die internen Moderationswerkzeuge verbessert, um Regelverstöße und darauf folgende Maßnahmen zentral zu erfassen. Nutzer und Nutzerinnen sollen so künftig klarere Informationen darüber erhalten, wie ihr Bericht bearbeitet wurde und welche Ergebnisse daraus hervorgegangen sind.

Die neuen Moderationsprozesse sollen mit der neuesten Version von Bluesky in Version 1.110 zum Einsatz kommen. Mit dem Update wird es auch ein neues Icon für den Dunkelmodus geben und eine überarbeitete Funktion, um kontrollieren zu können, wer auf eigene Beiträge antworten darf. Bluesky ist weiterhin kostenlos für das iPhone im deutschen App Store verfügbar, benötigt 71 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 15.1 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für den Kurznachrichtendienst vorhanden.