Ivory: Mein liebster Mastodon-Client hat ein neues Update spendiert bekommen

Es ist schon wieder einige Zeit her, dass wir über die tolle Social Media-Anwendung Ivory berichtet haben, der auch bei mir täglich zum Einsatz kommt. Bereits seit mehreren Jahren ist der Client für den dezentralen Kurznachrichtendienst Mastodon im deutschen App Store vertreten. Entwickelt wird Ivory von Tapbots, die sich bereits zu Twitter-Zeiten mit dem entsprechenden Client Tweetbot einen Namen gemacht haben. Nach der API-Sperre durch Twitter hat man Tweetbot beerdigt und konzentriert sich seitdem voll und ganz auf Ivory, das seit 2023 im App Store verfügbar ist.

Ivory for Mastodon (App Store-Link), so der volle Name der Anwendung, ist mit iPhones, iPads und Macs nutzbar und kann ab iOS/iPadOS 16.1 bzw. macOS 13.0 oder neuer installiert werden. Dafür wird mindestens 159 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Alle Inhalte stehen bisher in englischer Sprache zur Verfügung.

Das Entwicklerteam von Tapbots hat nun ein weiteres größeres Update für Ivory auf den Weg gebracht: Version 2.5 steht seit einigen Tagen zum Download bereit und bietet einige spannende Neuerungen für die Nutzer und Nutzerinnen des Mastodon-Clients.

Neuer Support für Audio- und Rich-Text-Beiträge

So gibt es beispielsweise jetzt eine Unterstützung für die Wiedergabe von Audiodateien beim Posten und zum Anhören. Es können nun auch Audiodateien mit Ivory gepostet werden, die sich einfach über die „Dateien“-Option im Zahnrad-Menü des Beitragsfensters, ebenso wie Bild- oder Videodateien auswählen lassen.

Darüber hinaus hat das Ivory-Team einen Support für Rich-Text-Beiträge auf Mastodon hinzugefügt. Auf Mastodon selbst können diese noch nicht erstellt werden, allerdings lassen sie sich von Nicht-Mastodon-Servern mit Ivory federieren. Zudem gibt es in den Einstellungen von Ivory jetzt neue Gestenoptionen: Es lassen sich nun alle vier Wischgesten beim Betrachten eines Beitrags individuell konfigurieren.

Ivory for Mastodon ist nach wie vor kostenlos im deutschen App Store verfügbar und kann in einem Lesemodus gratis verwendet werden. Wer auch Toots bzw. Tröts bei Mastodon veröffentlichen möchte und alle Features freischalten will, kann ein Jahresabo in Höhe von 17,99 Euro für die Mobilversion abschließen. Das Komplett-Abo inklusive macOS-App kostet pro Jahr 29,99 Euro. Im App Store bekommt Ivory derzeit sehr gute 4,8 von 5 Sternen verpasst. Solltet ihr bei Mastodon aktiv sein, folgt gerne unserem Account unter @appgefahren@techhub.social für tägliche News aus der Redaktion.