Eve Energy Outdoor: Hochwertige Außensteckdose mit Matter im Angebot

Die günstigste Variante, eine bestehende Außensteckdose smart zu machen, ist sicherlich ein Smart Plug. Als Markenprodukt kommt mir hier als erstes der Shelly Outdoor Plug S in den Sinn, den ihr aktuell für rund 30 Euro kaufen könnt. Allerdings sieht das nicht unbedingt schön aus – vor allem wenn die Steckdose samt Smart Plug und eingestecktem Stecker im Sichtfeld ist. In den Oster-Angeboten von tink.de haben wir eine interessante Alternative gefunden.

Dort gibt es nämlich den Eve Energy Outdoor im Doppelpack zum Sparpreis. Beim einzelnen Stecker bietet tink.de derzeit gemeinsam mit einigen anderen Anbietern den besten Preis, genauer gesagt 64,95 Euro. Im Doppelpack wird es noch günstiger, nämlich 104,95 Euro mit Gratis-Versand. Das sind umgerechnet 52,47 Euro pro Stück, was der beste Preis seit Oktober 2025 ist.

Allerdings müsst ihr euch bereits vor der Bestellung von dem Gedanken verabschieden, dass der Eve Energy Outdoor einfach eingesteckt und benutzt werden kann. Es handelt sich nicht um einen Smart Plug, sondern um eine komplette Außensteckdose zur Aufputz-Installation. Das ist natürlich besonders dann praktisch, wenn ihr ohnehin neue Außensteckdosen im Außenbereich eures Hauses setzen wolltet.

Eve Energy Outdoor kann Geräte schalten und Energie messen

Optisch ist das natürlich eine prima Lösung, zumal die Eve Energy Outdoor Steckdose ja auch ziemlich schick gestaltet ist. Die Verbindung zu eurem Smart Home wird per Thread hergestellt, ein Border Router wie ein Apple TV oder HomePod mini sollte also nicht zu weit entfernt sein. Dank der dauerhaften Stromversorgung dient der Eve Energy Outdoor gleichzeitig als Repeater für das Thread-Signal, was für Batterie-betriebene Matter-Geräte im Garten eine prima Sache ist.

Funktional ist die ganze Sache schnell erklärt. Der Eve Energy Outdoor kann die Stromversorgung für das angeschlossene Gerät ein- und ausschalten. Zudem wird der Verbrauch gemessen, was für Energie-hungrige Geräte wie eine Teichpumpe oder einen Whirlpool sicherlich ganz interessant ist. Auch eingespeister Strom, etwa von einem Balkonkraftwerk, kann mit dem Eve Energy Outdoor gemessen werden.

Solltet ihr euren Garten noch weiter auf Vordermann bringen wollen, schaut gerne im Oster-Sale von tink.de vorbei, dort gibt es noch etliche weitere Angebote von bekannten Marken wie Nuki, Bosch, Gardena oder HomePilot.