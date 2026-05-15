Govee bringt neue Vintage-Glühbirnen mit Matter auf den Markt

Seit Ende März bietet der Licht-Experte Govee eine E27-Edison-Glühbirne im Vintage-Look an, die auch Matter unterstützt. Nun ergänzt Govee das eigene Portfolio um eine weitere Vintage-Lampe, die ebenfalls auf das Edison-Design setzt, allerdings deutlich größer ausfällt. Auch hier ist Matter mit an Bord, um die Lampe ohne zusätzliche Bridge in die bevorzugten Smart-Home-Plattformen einbinden zu können.

Die Edison-Glühbirne ist im Gegensatz zu klassischen Lampen ein optischer Hingucker, sodass sich die Vintage-Leuchten besonders gut dafür eignen, sichtbar platziert zu werden. Demnach müssen sie nicht in einem Lampenschirm verschwinden, sondern eignen sich ideal als dekorative Retro-Beleuchtung in offenen oder gläsernen Lampenformen.

Govee Lampe leuchtet besonders homogen

Der Glühfaden bietet dabei 25 LEDs pro 2,5 Zentimeter und kann neben warmen sowie kalten Weißtönen auch farbiges Licht darstellen. Die Farbtemperatur lässt sich zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin einstellen, während die maximale Helligkeit bei 500 Lumen liegt. Wie bei Govee üblich, stehen in der zugehörigen App zahlreiche Szenen und Vorlagen zur Auswahl. Darüber hinaus bietet die App einen Musikmodus, Timer-Funktionen und individuelle Farboptionen. Wer möchte, kann die Lampen außerdem per Alexa, Siri oder Google Assistant per Sprache steuern.

Das Vintage-Design und der geschwungene Lichtfaden sorgen für einen gelungenen Retro-Look. Die COB-Technologie stellt zudem sicher, dass das Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte auskommt, da besonders viele LEDs auf kleinstem Raum verbaut sind.

Ob zur direkten oder indirekten Beleuchtung: Die neuen Vintage-Glühbirnen von Govee müssen sich nicht verstecken.

Preise & Verfügbarkeit

Während die smarten Edison-Lampen bereits mit 15 Prozent Rabatt angeboten werden, gilt für die neue Edison in Globe-Form aktuell der Originalpreis von 24,99 Euro pro Stück. Wer direkt zum Doppelpack greift, kann sparen, denn dann reduziert sich der Stückpreis auf 22,50 Euro.