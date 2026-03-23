Govee bringt smarte E27 Edison-Glühbirne mit Matter auf den Markt

Govee hat das eigene Smart Home-Portfolio um eine neue LED-Glühbirne im Edison-Stil erweitert, die Matter-over-WiFi unterstützt. Das Modell kombiniert ein klassisches Vintage-Design mit moderner Smart-Home-Technologie und richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die ihre dekorative Beleuchtung mit einer intelligenten Steuerung verbinden möchten.

Optisch orientiert sich die Glühbirne an traditionellen Edison-Lampen mit sichtbarem Glühfaden. Gleichzeitig bietet sie zeitgemäße Funktionen wie eine anpassbare Helligkeit und variable Farbtemperaturen. Mit einer maximalen Lichtleistung von 500 Lumen ist sie vor allem für stimmungsvolle Beleuchtung in Wohn- und Essbereichen oder für Arbeitsumgebungen mit moderatem Lichtbedarf ausgelegt.

Im Unterschied zu früheren LED-Edison-Lösungen, etwa von Philips Hue, unterstützt das neue Modell von Govee sowohl warme als auch kühlere Weißtöne zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten und erlaubt eine flexiblere Anpassung an unterschiedliche Lichtsituationen und Präferenzen. Zudem sollen High-Density COB-Lichtleisten mit über 25 LEDs pro Zoll sowie ein Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 für eine naht- und makellose Beleuchtung sorgen.

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Die Steuerung erfolgt wahlweise über die Govee-Home-App oder über Matter-kompatible Plattformen wie Apple Home und Google Home. Dadurch lässt sich die Glühbirne in verschiedene Smart-Home-Ökosysteme integrieren und per App, Zeitplänen oder Automationen bedienen. Auch die Sprachsteuerung über gängige Assistenten wie Siri oder Alexa wird unterstützt. Zusätzlich stehen über die hauseigene Govee-App verschiedene voreingestellte Lichtszenen zur Verfügung, mit denen sich unterschiedliche Stimmungen schnell abrufen lassen.

Die LED-Technologie sorgt laut Hersteller für einen vergleichsweise niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Die neue Matter-fähige Edison-Glühbirne wird als Einzel- oder Zweierpack im Webshop von Govee für 24,99 bzw. 44,99 Euro ab Anfang April dieses Jahres angeboten. Auch bei Amazon kann die neue Edison-Glühlampe bestellt werden: Hier gibt es für den Doppelpack derzeit einen Rabatt von 16 Prozent noch bis zum 29. März 2026, so dass der Kaufpreis auf 37,79 Euro sinkt.