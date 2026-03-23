Apple plant iPhone-Revolution: Größte Design-Offensive aller Zeiten

Apple arbeitet offenbar an einer der größten Design-Offensiven seiner Geschichte, denn laut Bloomberg stehen gleich mehrere radikale iPhone-Modelle in den Startlöchern. Dabei geht es nicht nur um kleinere Anpassungen, sondern um grundlegende Veränderungen.

Gleichzeitig soll John Ternus diese Entwicklung maßgeblich vorantreiben, während er intern als möglicher Nachfolger von Tim Cook gehandelt wird.

Faltbares iPhone steht wohl kurz vor dem Start

Besonders spannend ist das seit Jahren erwartete faltbare iPhone, denn Apple könnte dieses Modell bereits im Herbst vorstellen. Dabei soll sich das Gerät wie ein Buch aufklappen lassen, sodass Nutzer einen deutlich größeren Bildschirm erhalten.

Ähnlich wie beim Samsung Galaxy Z Fold dürfte der Fokus auf Multitasking liegen, während Apps parallel genutzt werden können.

Jubiläums-iPhone mit radikalem Design

Neben dem faltbaren Modell plant Apple wohl ein besonderes iPhone zum 20-jährigen Jubiläum, das ein nahezu randloses Design bieten soll. Dabei könnte das Gerät komplett auf sichtbare Aussparungen verzichten, wodurch ein echtes Edge-to-Edge-Erlebnis entsteht.

Um das zu ermöglichen, würde Apple die Frontkamera unter dem Display verstecken, sodass die Oberfläche vollständig frei bleibt.

2026 und 2027 werden entscheidend

Das faltbare iPhone könnte bereits dieses Jahr erscheinen, während das Jubiläumsmodell möglicherweise im nächsten Jahr folgt. Dadurch stehen dem iPhone zwei besonders spannende Jahre bevor, weil Apple gleich mehrere Innovationen kombiniert.

Allerdings bleibt unklar, ob alle Pläne wie vorgesehen umgesetzt werden können, da solche Technologien besonders anspruchsvoll sind.

Fazit: Apple vor dem größten Wandel

Apple bereitet sich offenbar auf einen massiven Umbruch vor, denn gleich mehrere neue iPhone-Konzepte stehen in den Startlöchern. Dadurch könnte sich das iPhone stärker verändern als jemals zuvor.

Foto: MacRumors.