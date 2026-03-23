iPad 12 kommt wohl noch 2026

Apple hat zwar zuletzt viele Produkte aktualisiert, allerdings fehlt weiterhin ein neues Einsteiger-iPad mit moderner KI-Unterstützung. Genau das könnte sich jedoch bald ändern, denn laut Bloomberg steht ein neues Modell bereits in den Startlöchern.

Demnach soll ein neues iPad mit frischem Chip „bereit“ sein, während der Marktstart weiterhin für dieses Jahr geplant ist.

A18-Chip bringt Apple Intelligence

Das kommende iPad soll mit einem A18-Chip ausgestattet sein, sodass erstmals auch das günstigste Apple-Tablet Zugriff auf Apple Intelligence erhält. Allerdings gibt es auch widersprüchliche Informationen, denn ein anderer Bericht spricht bereits von einem noch leistungsstärkeren A19-Chip, was aber eher gegen Apples Strategie spricht.

Kaum Änderungen beim Design erwartet

Beim Design plant Apple offenbar keine großen Neuerungen, sodass sich das iPad 12 optisch kaum vom aktuellen Modell unterscheiden dürfte. Dennoch könnte die neue Hardware für einen spürbaren Leistungssprung sorgen, weil der Fokus klar auf der KI liegt.

Damit bleibt Apple seiner Linie treu, da größere Designänderungen oft nur bei teureren Modellen erfolgen.

Apple Intelligence bald überall verfügbar

Apple hat seine KI-Funktionen bereits in anderen aktuellen iPads integriert, darunter das iPad mini, iPad Air und iPad Pro. Mit dem neuen Einsteiger-iPad würde Apple diese Strategie konsequent fortsetzen, sodass nahezu alle Modelle auf dem gleichen Stand wären.

Nachfolger des iPad 11

Das aktuelle Basismodell, das iPad 11, wurde im März 2025 mit einem A16-Chip vorgestellt und richtet sich vor allem an preisbewusste Käufer und Käuferinnen. Mit dem iPad 12 dürfte Apple nun den nächsten Schritt gehen, indem mehr Leistung und KI-Funktionen kombiniert werden.

Während das iPad 11 bei Apple weiterhin ab 379 Euro zu haben ist, startet der Preis im freien Markt schon bei 315 Euro. Bei Amazon sind es derzeit 332 Euro.