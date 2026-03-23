Apple: KI-bezogener Umsatz auf Rekordhoch

Apple wird bald die 1-Milliarde-Dollar-Marke an Umsatz im Bereich Künstliche Intelligenz erreichen. Das berichtet das Wall Street Journal. Das ist vor allem deshalb eine beachtliche Summe, da Apple mit seiner eigenen KI-Strategie weiter hinterherhinkt. Finanziell sichert sich das Unternehmen aber weiterhin das Vertrauen der Anleger.

Was der Bericht des WSJ als Apples Wettbewerbsvorteil ausmacht, sind dabei nicht Apples eigene KI-Tools, wie die überarbeitete KI-Siri, sondern Apples Hardware. Denn die dient ja dazu, den Zugriff auf KI-Tools überhaupt erst zu ermöglichen. Und das iPhone ist hier noch immer das beliebteste Endgerät der Nutzer.

Das wiederum wirkt sich positiv auf Apples Einnahmen im Bereich KI aus. Denn die Nutzer, die sich ChatGPT und Co. auf ihre iPhones laden und ein Abo abschließen, bringen Apple App-Store-Provision ein. So zahlten OpenAI, Anthropic und andere Anbieter Generativer KI-Apps Apple 2025 knapp 900 Millionen US-Dollar an App-Store-Gebühren.

Das ist aber mit Blick auf die Summe von einer Milliarde US-Dollar natürlich nur ein Bruchteil der Einnahmen. „Dennoch sind GenAI-Apps ein Wachstumsmotor für Apples Dienstleistungsgeschäft, auf das sich Investoren in den letzten Jahren konzentriert haben, da es schneller gewachsen ist als der Geräteverkauf und höhere Gewinnmargen aufweist,“ heißt es im Wall Street Journal.

Apple verfolgt eine andere KI-Strategie als seine Wettbewerber

Die KI-Strategie, die Apple verfolgt, verläuft zudem konträr zu der Strategie, die die Wettbewerber von Apple fahren. Diese investieren hunderte Milliarden Dollar in Chips und Rechenzentren, um leistungsstarke Sprachmodelle zu entwickeln. Apple hingegen investiert hier wenig und zielt eher darauf ab, die persönlichen Daten zu nutzen, die Nutzer auf ihren iPhones speichern. Gepaart mit den selbst entwickelten Chips ist das eine KI-Strategie werden, die auf die Verarbeitung von Daten direkt auf dem Gerät ausgerichtet ist.

Sollten Nutzerdaten künftig auch aufgrund eines verbesserten Datenschutzes schwerer zugänglich werden, bedeutet eine KI, die lokal auf dem Gerät arbeitet, einen klaren Wettbewerbsvorteil für Apple. Diese Rechnung geht aber natürlich nur auf, wenn die neue Siri auch hält, was Apple verspricht.