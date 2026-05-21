Apple TV 4K Icon

tvOS 27: Neue Display-Einstellungen für Apple TV 4K

Textgröße einstellbar

MarleneKommentar schreiben zu tvOS 27: Neue Display-Einstellungen für Apple TV 4K

tvOS 27 Barrierefreiheit

Im Juni wird Apple das neue tvOS, tvOS 27 vorstellen. Auch wenn das Update voraussichtlich wenige Neuerungen bereithalten wird, soll darin eine praktische neue Einstellungsmöglichkeit für den Bildschirmsein enthalten sein. Über eine systemweite Einstellungsmöglichkeit lässt sich künftig die Größe der angezeigten Schrift des Betriebssystem verändern.

So könnt ihr den Text größer stellen oder verkleinern – je nach euren Sehgewohnheiten oder eurem Sehvermögen. Apple kündigte die Neuerung bereits im Rahmen einer Pressemitteilung an:


„tvOS wird bald eine Funktion zur Vergrößerung von Text bieten, sodass Zuschauer mit Sehschwäche die Textgröße auf dem Bildschirm erhöhen können, um das Lesen zu erleichtern.“

Bislang ist es lediglich möglich, den Text in tvOS zu fetten. Vergrößern lässt sich Text aktuell nicht. Wenn Apple diese Funktion mit tvOS 27 ausrollt, wird diese sowohl Personen mit eingeschränktem Sehvermögen die Bedienung des Apple TV 4K vereinfachen, als auch für Personen hilfreich sein, die in der Regel weit weg von ihrem Fernseher sitzen.

Weitere Neuerungen in tvOS 27 nicht bekannt

Ob tvOS 27 weitere Neuerungen bereithalten wird, ist bislang unklar. Gerüchte um neue Funktionen sind quasi nicht existent. Es wird lediglich gemunkelt, dass das lang erwartete neue Apple TV 4K noch von der neuen Siri aufgehalten wird und dass viele der neuen tvOS-Features an die neue Hardware gekoppelt sind. Wie immer dürfen wir also gespannt sein, was im Juni auf der WWDC passiert.

Bestseller Nr. 1
Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet mit 128 GB Speicher (3. Generation)
Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet mit 128 GB Speicher (3. Generation)
4K Dolby Vision und HDR10+ für brillante Bildqualität; Dolby Atmos für dreidimensionalen Sound wie im Kino
AngebotBestseller Nr. 2
Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi mit 64 GB Speicher (3. Generation)
Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi mit 64 GB Speicher (3. Generation)
4K Dolby Vision und HDR10+ für brillante Bildqualität; Dolby Atmos für dreidimensionalen Sound wie im Kino
169,00 EUR 152,99 EUR Amazon Prime
Bestseller Nr. 3
Amazon Fire TV Stick HD, Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung...
Amazon Fire TV Stick HD, Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung...
44,99 EUR Amazon Prime

Anzeige

Marlene
Marlene
Ich bin seit 2022 Teil des Teams und beobachte mit weiterhin steigendem Interesse die Entwicklungen innerhalb der Tech-Branche. Besonders interessieren mich die Bereiche KI, Regulation und Social Media. Natürlich probiere ich aber auch mit Freude neue Apps und Zubehör aus und schreibe gerne über technischen Innovationen, die das Leben einfacher machen.

Noch mehr News

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de