tvOS 27: Neue Display-Einstellungen für Apple TV 4K

Im Juni wird Apple das neue tvOS, tvOS 27 vorstellen. Auch wenn das Update voraussichtlich wenige Neuerungen bereithalten wird, soll darin eine praktische neue Einstellungsmöglichkeit für den Bildschirmsein enthalten sein. Über eine systemweite Einstellungsmöglichkeit lässt sich künftig die Größe der angezeigten Schrift des Betriebssystem verändern.

So könnt ihr den Text größer stellen oder verkleinern – je nach euren Sehgewohnheiten oder eurem Sehvermögen. Apple kündigte die Neuerung bereits im Rahmen einer Pressemitteilung an:

„tvOS wird bald eine Funktion zur Vergrößerung von Text bieten, sodass Zuschauer mit Sehschwäche die Textgröße auf dem Bildschirm erhöhen können, um das Lesen zu erleichtern.“

Bislang ist es lediglich möglich, den Text in tvOS zu fetten. Vergrößern lässt sich Text aktuell nicht. Wenn Apple diese Funktion mit tvOS 27 ausrollt, wird diese sowohl Personen mit eingeschränktem Sehvermögen die Bedienung des Apple TV 4K vereinfachen, als auch für Personen hilfreich sein, die in der Regel weit weg von ihrem Fernseher sitzen.

Weitere Neuerungen in tvOS 27 nicht bekannt

Ob tvOS 27 weitere Neuerungen bereithalten wird, ist bislang unklar. Gerüchte um neue Funktionen sind quasi nicht existent. Es wird lediglich gemunkelt, dass das lang erwartete neue Apple TV 4K noch von der neuen Siri aufgehalten wird und dass viele der neuen tvOS-Features an die neue Hardware gekoppelt sind. Wie immer dürfen wir also gespannt sein, was im Juni auf der WWDC passiert.