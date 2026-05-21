iOS 27 untertitelt jedes Video automatisch

Im Rahmen einer Pressemitteilung hat Apple unter anderem für iOS 27 neue Barrierefreiheits-Funktionen angekündigt, die das Unternehmen auf der WWDC präsentieren will. Eine Funktion, die sicherlich praktisch ist, ist die Möglichkeit, Untertitel für Videos generieren zu lassen. Einziges Manko noch dabei: Die Funktion ist zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar.

Automatisch generierte Untertitel heißt die Funktion und erlaubt es, automatisch Transkriptionen des Tons für alle Videos im Apple-Ökosystem erzeugen zu lassen. Das gilt auch für Videos, die ihr selbst mit dem iPhone aufgenommen oder zugeschickt bekommen habt. Auch für online gestreamte Videos lassen sich diese Untertitel erzeugen.

In der Pressemitteilung heißt es zur Erzeugung und Darstellung der Untertitel:

„Dank der On-device Spracherkennung werden Untertitel unter Einhaltung der Privatsphäre generiert und erscheinen automatisch bei Videos ohne Untertitel auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro. Die Darstellung der Untertitel lässt sich im Menü zur Videowiedergabe oder in den Einstellungen anpassen.“

Allerdings: Die Untertitel werden zunächst nur in englischer Sprache und auch nur in den USA und Kanada verfügbar sein. Es dürfte aber wahrscheinlich sein, dass die Funktion in Zukunft auch in weiteren Ländern ausgerollt wird.

iOS 27: Barrierefreiheits-Funktionen werden nach der WWDC gelauncht

Untertitel für Videos sind ja seit einigen Jahren vor allem im Social-Kontext ein absolutes Muss. Dabei geht es nicht nur um Barrierefreiheit, sondern auch darum, Videos ohne Ton konsumieren zu können, wenn man nebenbei andere Inhalte hört (wie Musik oder Podcasts). Nun macht Apple die Funktion auch außerhalb der sozialen Netze verfügbar. Offiziell vorgestellt werden die neuen Barrierefreiheits-Features im Juni auf der WWDC.