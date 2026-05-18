iOS 27: Großes Upgrade für Genmoji in Planung

Kurz vor der offiziellen Vorstellung sickern weitere Details zu iOS 27 durch, die natürlich von Mark Gurman stammen. Unter anderem soll Apple ein großes Upgrade für Genmoji planen, um die Nutzung zu fördern. Laut seinen Informationen sind Genmoji-Vorschläge auf Basis der Fotobibliothek und des Tastaturverlaufs geplant.

Gestartet mit iOS 18.2 kann man mithilfe von Bildgenerierungsmodellen ein beliebiges Emoji erstellen – entweder anhand von Fotos oder über die Eingaben der Nutzer und Nutzerinnen. Mit iOS 26 hat Apple umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten nachgeliefert und erstmals die Kombination zweier Emojis ermöglicht. Wenn die Informationen von Gurman stimmen, folgt mit iOS 27 der nächste Schritt.

„Für iOS 27 und iPadOS 27 plant Apple eine kleine Änderung, von der es sich offenbar eine stärkere Akzeptanz der Funktion erhofft: vorgeschlagene Genmojis. ‚Vorgeschlagene Genmojis werden aus Ihren Fotos und Ihren häufig getippten Phrasen erstellt‘, heißt es in einem neuen Schalter in den Tastatureinstellungen von iOS 27 und iPadOS 27. Die Funktion wird im nächsten Software-Update für iPhone und iPad optional sein.“

Wenn die Modelle den Kontext verstehen, könnten sie wirklich hilfreiche Genmojis generieren, die genau zu aktuellen Gesprächen passen. Das könnte die Nutzung ankurbeln, denn bisher musste man Genmojis manuell erstellen. Wer mit dem Zugriff auf Fotos und Tastaturdaten nicht einverstanden ist, kann die Funktion auf Wunsch deaktivieren.