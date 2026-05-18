Alexa+: Sofortiger Zugriff für einmalig 31,99 Euro & weiterhin mit Werbung

Amazon hat Alexa+ vor wenigen Wochen in Deutschland verfügbar gemacht, vorerst aber nur im Early-Access-Programm. Es gibt aber eine Möglichkeit, die Warteschlange zu überspringen, indem man sich ein neues kompatibles Amazon-Gerät kauft. Da Alexa+ auch mit dem Fire TV kompatibel ist, könnt ihr euch den sofortigen Zugriff auf die KI-Alexa für einmalig 31,99 Euro sichern, indem ihr den reduzierten Fire TV Stick 4K Select kauft.

Sobald ihr den neuen Fire TV Stick eingerichtet und Alexa+ freigeschaltet habt, könnt ihr Alexa+ auch auf all euren anderen Echo-Geräten nutzen. Bis zum 15. September ist Alexa+ komplett gratis, allerdings ist der Service danach ziemlich teuer, wenn man kein Prime-Mitglied ist. Ohne Prime verlangt Amazon nämlich 22,99 Euro pro Monat, was rechnerisch überhaupt keinen Sinn ergibt. Während Alexa+ somit 275 Euro pro Jahr kosten würde, gibt es Amazon Prime inklusive Alexa+ und allen anderen Vorteilen für 90 Euro im Jahr.

Wer sofortigen Zugriff auf Alexa+ wünscht, kann sich diesen aktuell besonders günstig einkaufen. Optional steht weiterhin der Early Access bereit, der kostenlos, aber mit etwas Wartezeit verbunden ist.

Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), beginne mit dem Streamen in 4K... Einfaches 4K-Streaming: Erhalte alles, was du zum Streamen in brillantem 4K Ultra HD mit High Dynamic Range 10+ (HDR10+) benötigst.

Mache deinen Fernseher noch intelligenter: Mit Fire TV erhältst du sofortigen Zugriff auf eine Welt voller Inhalte, maßgeschneiderter Empfehlungen...

Alexa+ beinhaltet weiterhin Werbung

Vor allem auf den großen Echo-Show-Geräten mit Display fällt die Werbung deutlich auf. Die Kritik daran wächst, und auch mit der kostenpflichtigen Alexa+ kauft man sich nicht von Werbung frei. Wie uns im Rahmen der Vorstellung mitgeteilt wurde, hält Amazon weiterhin am Werbegeschäft fest, das laut eigener Aussage nur einen kleinen Teil der Alexa-Erfahrung ausmacht. Doch gerade auf Geräten mit Display stoßen die Werbeeinblendungen immer wieder sauer auf – eure Kommentare dazu sind ebenfalls eindeutig.

Die angezeigte Reklame ist für viele ein absolutes Argument gegen einen Echo Show oder Fire TV. Dahingegen sind die reinen Lautsprecher von visueller Werbung ausgenommen.

Mittlerweile ist es ja üblich, dass weiterhin Werbung eingeblendet wird, obwohl man den Service monatlich oder jährlich bezahlt. Auch Amazon hält an dieser Strategie fest und zeigt selbst dann Werbung an, wenn man pro Monat 23 Euro bezahlt.