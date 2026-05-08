Alexa+ erklärt: Early Access, Preise, Funktionen, Geräte & mehr

Alexa+ ist in Deutschland gestartet und erste Kunden und Kundinnen können die neue KI-Alexa schon ausprobieren. Auch ich durfte im Rahmen eines Events Alexa+ vorab erleben und habe für euch die wichtigsten Funktionen im Video festgehalten. Zudem findet ihr alle spannenden Informationen zusammengefasst anbei.

Auf welchen Geräten läuft Alexa+? Und auf welchen nicht?

Alexa+ läuft auf sehr vielen Geräten, darunter Echo-Lautsprecher und Fire TV-Geräte. Der neue Service ist auf allen Echo-Geräten verfügbar, mit Ausnahme bestimmter Echo-Geräte älterer Generationen wie Echo Dot 1. Generation, Echo 1. Generation, Echo Plus 1. Generation, Echo Show 1. Generation, Echo Show 2. Generation und Echo Spot 1. Generation.

Darüber hinaus ist Alexa+ mit Fire TV-Geräten kompatibel, darunter der Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max, Fire TV Cube (Neueste Generation), Fire TV Stick HD (neueste Generation), Amazon Ember 2-Serie, Amazon Ember 4-Serie, Amazon Ember QLED-Serie, Amazon Ember Mini-LED-Serie und Amazon Ember Artline.

Die Kompatibilität mit Fire-Tablets und Geräten mit integrierter Alexa (zum Beispiel Sonos), werden aktuell nicht unterstützt.

Wie teuer ist Alexa+?

Die gute Nachricht: Alexa+ ist ab sofort Bestandteil von Amazon Prime, sodass keine weiteren Koste entstehen. Wer jedoch kein Prime-Mitglied ist, aber Alexa+ nutzen möchte, muss pro Monat unverhältnismäßig teure 22,99 Euro berappen.

Der Taschenrechner sagt: Alexa+ als Einzelabo lohnt sich nicht. Während das Einzelabo 275,88 Euro pro Jahr kostet, gibt es Amazon Prime mit allen Vorzügen schon für 90 Euro pro Jahr.

Im Early Access ist Alexa+ für alle bis zum 15. September 2026 kostenlos.

Welche Dienste unterstützt Alexa+?

Damit Alexa+ mehr als herkömmliche Chatbots kann, arbeitet die KI-Assistentin mit ausgewählten Diensten zusammen. Zum Start in Deutschland gibt es Support für OpenTable, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Prime Video und Audible. Philips Hue, Ring, Bosch und Siemens werden als Partner im Bereich Smart Home aufgelistet, während die Unterstützung für GMX, Web.de, Tripadvisor, TheFork und DER SPIEGEL später folgen.

Darüber hinaus nutzt Alexa+ auch die Inhalte von ARD, BILD, ARD Sounds, RTL Radio und Radio FFH.

Was ist das Early Access Programm?

Um die KI-Alexa zum Start nicht zu überfordern und Server an ihre Grenzen zu bringen, startet Alexa+ im Early Access Programm. Das bedeutet, dass nicht alle Kunden und Kundinnen sofort Zugriff auf Alexa+ erhalten, sondern nur eine kleine Gruppe.

Wer ein kompatibles Gerät im Einsatz hat, kann sich für das Programm einschreiben und wird benachrichtigt, sobald Alexa+ zur Verfügung steht. Wer Alexa+ sofort testen möchte, kann sich optional einen neuen Echo-Lautsprecher kaufen, denn dann ist Alexa+ sofort freigeschaltet.

Ist Alexa+ einmal aktiviert, funktioniert der Service auch auf allen Echo- und Fire-TV-Geräten im eigenen Smart Home.

In welchen Sprachen ist Alexa+ verfügbar?

Alexa+ startet auf Deutsch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Dabei muss die Gerätesprache auf „Deutsch“ eingestellt sein.

Funktioniert Alexa+ mit Amazons Kids+?

Alexa+ ist mit Amazon Kids+ kompatibel. In Kombination mit einem Amazon Kids+-Abonnement stehen zusätzliche Funktionen wie „Geschichten mit Alexa“ sowie „Erkunden mit Alexa“ zur Verfügung. Wer Amazon Kids+ bislang noch nicht nutzt und für den kostenlosen Testzeitraum infrage kommt, kann den Dienst im Rahmen des Alexa+ Early Access 30 Tage gratis ausprobieren.

Was kann man mit Alexa+ machen?

Natürlich kommunizieren

Alexa+ setzt stärker auf flüssige Gespräche. Ein einziges „Alexa“ reicht aus, danach kannst du ganz normal weiterreden, neue Fragen stellen oder spontan das Thema wechseln, ohne das Aktivierungswort erneut zu sagen.

Egal ob Serien, Sport oder Allgemeinwissen – der Sprachassistent liefert Antworten auf unterschiedlichste Fragen. Wer beispielsweise nach einer Serie sucht, die an „Peaky Blinders“ erinnert, bekommt direkt passende Empfehlungen präsentiert.

Zusätzlich versorgt Alexa+ Nutzer mit aktuellen Informationen aus verschiedenen Nachrichtenquellen sowie zahlreichen Radiosendern. Inhalte von ARD, BILD oder Der Spiegel lassen sich ebenso abrufen wie lokale Radioprogramme.

Persönliche Vorlieben merkt sich Alexa+ ebenfalls. Lieblingsrestaurants, Empfehlungen von Freunden oder andere Interessen werden gespeichert, damit spätere Antworten individueller ausfallen.

Außerdem können Dokumente direkt über die Alexa-App hochgeladen werden. Dazu zählen etwa handschriftliche Notizen, Flyer oder Bedienungsanleitungen. Anschließend beantwortet Alexa Fragen zu den jeweiligen Inhalten.

Mehr Überblick im Alltag

Auch bei der Organisation des Tages unterstützt Alexa+. Termine lassen sich bequem per Sprache in den Kalender eintragen oder zusammenfassen. Dadurch entfällt oft der Griff zum Smartphone.

Praktisch ist zudem die Diktierfunktion für E-Mails. Nutzer können Nachrichten einfach einsprechen, den gewünschten Schreibstil festlegen und den fertigen Entwurf anschließend auf ihr Smartphone senden lassen.

Darüber hinaus bringt Alexa+ mehr Unterhaltung in den Haushalt. Individuelle Durchsagen können humorvoll formuliert und gezielt in bestimmten Räumen abgespielt werden, ohne gleich das gesamte Zuhause zu beschallen.

Die Nutzung funktioniert außerdem geräteübergreifend. Ein Gespräch kann etwa auf einem Echo Show begonnen und später in der Alexa-App auf dem Smartphone fortgeführt werden. Dabei bleibt der Kontext erhalten.

Unterhaltung individuell abgestimmt

Im Entertainment-Bereich setzt Alexa+ auf personalisierte Vorschläge. Selbst wenn der Name eines Songs vergessen wurde, reichen eine Liedzeile oder die Beschreibung der Stimmung aus, damit Alexa den Titel findet.

Auch Podcasts lassen sich direkt per Sprachbefehl starten, ohne durch verschiedene Apps navigieren zu müssen. Musik kann zudem flexibel in andere Räume verschoben oder gleichzeitig im ganzen Haus abgespielt werden.

Wer einen interessanten Song im Radio hört, kann Alexa einfach nach Titel und Interpret fragen. Zusätzlich schlägt der Assistent passende Filme und Serien vor, abgestimmt auf Stimmung oder Vorlieben der Nutzer. Dabei durchsucht Alexa unterschiedliche Streaming-Dienste gleichzeitig.

Smart Home per Sprache steuern

Mit Alexa+ sollen sich Smart-Home-Routinen deutlich einfacher erstellen lassen. Statt komplizierter Einstellungen in Apps genügt eine gesprochene Anweisung, um mehrere Aktionen miteinander zu kombinieren.

Darüber hinaus lassen sich Abläufe an bestimmte Zeiten, Wetterbedingungen oder Sonnenauf- und -untergänge koppeln. Dank Stimm-ID können sogar individuelle Routinen für verschiedene Familienmitglieder eingerichtet werden.

Auch die allgemeine Steuerung wirkt natürlicher. Aussagen wie „Hier ist es zu warm“ oder „Mach das Licht gemütlicher“ reichen aus, damit Alexa automatisch die passenden Geräte anpasst.

Besitzer einer Ring-Kamera oder Türklingel können Alexa außerdem fragen, was tagsüber rund ums Haus passiert ist. Der Assistent analysiert die Aufnahmen und fasst relevante Ereignisse zusammen.

Unterstützung bei Einkäufen und täglichen Aufgaben

Alexa+ hilft ebenfalls beim Kochen und Einkaufen. Nutzer nennen einfach vorhandene Zutaten oder ihre Vorlieben, woraufhin passende Rezeptideen inklusive Alternativen vorgeschlagen werden. Fehlende Zutaten landen direkt auf der Einkaufsliste.

Auch persönliche Dokumente wie Dienstpläne, Vereinskalender oder Rezepte lassen sich hochladen. Alexa beantwortet später Fragen dazu oder prüft beispielsweise mögliche Terminüberschneidungen.

Zusätzlich unterstützt Alexa+ bei Restaurantreservierungen über OpenTable und trägt bestätigte Buchungen direkt in den Kalender ein.

Beim Shopping auf Amazon.de hilft der Assistent ebenfalls weiter. Nutzer können Produkte suchen, Ergebnisse im Gespräch eingrenzen oder Details wie Akkulaufzeit, Wasserdichtigkeit oder Kompatibilität abfragen.

Darüber hinaus informiert Alexa+ über Preisänderungen und meldet sich, sobald ein gewünschter Preis erreicht wurde. Selbst Geschenkideen lassen sich personalisiert vorschlagen – inklusive optionaler Bestellung direkt über Amazon.

Was ist mit der alten Alexa?

Die bleibt weiterhin bestehen. Es ist nicht zwingend notwendig auf Alexa+ umzusteigen, allerdings ist Alexa+ die deutlich bessere Wahl. Die KI-Alexa ist schlauer, versteht mehr und arbeitet intelligenter.